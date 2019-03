São Bento x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Paulistão

São Bento e Corinthians se enfrentam neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. As duas equipes entram em campo com objetivos bem distintos.

Onde assistir São Bento x Corinthians?

São Bento x Corinthians terá a transmissão do canal Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O técnico Fábio Carille vai fazer seis mudanças na equipe alvinegra em relação à equipe que se classificou para a próxima fase da Copa Sul-Americana, quarta-feira, na Argentina, com vitória nos pênaltis sobre o Racing. O problema é o desgaste muscular. Henrique, Manoel, Ralf, Ramiro, Pedrinho e Gustagol serão poupados e não vão iniciar a partida.

A mudança dá nova oportunidade para a zaga reserva (Marllon e Pedro Henrique) e também para os atacantes que desencantaram nos dois últimos jogos: Vagner Love e Boselli. O Corinthians está em boa fase depois de ter conseguido uma classificação importante na Copa Sul-Americana e ter superado duas fases na Copa do Brasil (Ferroviário e Avenida). No Campeonato Paulista, o time lidera o Grupo C com um ponto de vantagem sobre a Ferroviária.

Quanto ao São Bento, o time de Sorocaba faz uma péssima campanha. É o único dos 20 clubes que ainda não venceu no estadual e amarga a lanterna da classificação geral, com apenas três pontos. Na última rodada, a equipe do interior perdeu fora de casa para o Mirassol por 2 a 1.