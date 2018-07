São Bento e Botafogo-SP conquistam a primeira vitória na Série C Dois clubes paulistas conquistaram neste sábado as suas primeiras vitórias no Campeonato Brasileiro da Série C. Pela segunda rodada, em Sorocaba, o São Bento fez 2 a 1 em cima do Tombense, enquanto em Ribeirão Preto o Botafogo bateu o Mogi Mirim, por 2 a 0. O Bragantino perdeu fora de casa. Caiu diante do Macaé, por 1 a 0, em Saquarema.