São Bento e Bragantino ganham em casa pela Série C; Moto Club goleia o Confiança

São Bento-SP e Bragantino-SP aproveitaram o fator campo e venceram os seus jogos pelo Grupo B, neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. A mesma sorte não teve o Mogi Mirim-SP, que perdeu por 2 a 1 do Tombense-MG. No Grupo A, duas surpresas. O Moto Club-MA goleou o Confiança-SE por 4 a 0, enquanto que o Fortaleza-CE venceu fora o Salgueiro-PE por 2 a 1.

Em Sorocaba (SP), o São Bento contou com dois gols do artilheiro Anderson Cavalo para vencer o Macaé-RJ por 2 a 1, chegando aos sete pontos e na liderança isolada do Grupo B. O time carioca tem três.

Em Bragança Paulista (SP), o Bragantino fez 1 a 0 sobre o Ypiranga-RS, com gol de Roberto Pítio, e agora ambos somam quatro pontos. Na cidade mineira de Tombos, a Tombense também chegou aos quatro pontos ao vencer o Mogi Mirim por 2 a 1. O time paulista é o lanterna com um ponto.

No Grupo A, em São Luis, o Moto Club somou seus primeiros pontos de forma arrasadora ao golear o Confiança por 4 a 0. Até então o time sergipano estava com duas vitórias, portanto com 100% de aproveitamento. O Fortaleza foi até o sertão pernambucano e derrubou o Salgueiro por 2 a 1.

Agora, três clubes têm os mesmos seis pontos: CSA-AL, Fortaleza e Confiança. Enquanto isso, Moto Club e Salgueiro têm três pontos cada.

Três jogos serão disputados pela terceira rodada neste domingo, com direito a dois confrontos entre nordestinos. O ASA-AL recebe o Sampaio Corrêa-MA e o Botafogo-PB duela contra o CSA-AL. Há ainda a partida que envolve Remo-PA e Cuiabá-MT, em Belém. O último duelo será disputado nesta segunda-feira. O Volta Redonda-RJ recebe o Botafogo-SP.

Confira a 3.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sexta-feira

Joinville-SC 1 x 1 Tupi-MG

Sábado

Tombense-MG 2 x 1 Mogi Mirim-SP

Moto Club-MA 4 x 0 Confiança-SE

Bragantino-SP 1 x 0 Ypiranga-RS

São Bento-SP 2 x 1 Macaé-RJ

Salgueiro-PE 1 x 2 Fortaleza-CE

Domingo

16 horas

Botafogo-PB x CSA-AL

ASA-AL x Sampaio Corrêa-MA

19 horas

Remo-PA x Cuiabá-MT

Segunda-feira

19 horas

Volta Redonda-RJ x Botafogo-SP