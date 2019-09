São Bento e Figueirense empatam e seguem ameaçados pelo rebaixamento na Série B

Um único jogo da 21.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi disputado nesta sexta-feira à noite, mas não houve gols. São Bento e Figueirense não saíram do 0 a 0 no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), e seguem em situação delicada na briga contra o rebaixamento.

O time paulista é o 18.º colocado, com 20 pontos, e ainda pode ser ultrapassado no complemento desta rodada por Oeste, que tem a mesma pontuação e duas vitórias a menos, e Guarani, lanterna com 19 pontos.

O Figueirense, com 22 pontos, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com um ponto a mais do que o 17.º colocado Vila Nova. A equipe catarinense chegou a 12 jogos sem vencer, incluindo uma derrota por W.O. para o Cuiabá, na 17.ª rodada.

O São Bento foi superior no primeiro tempo e teve três chances claras para abrir o placar. Na primeira, logo aos três minutos, Marcos Martins cruzou e Caio Rangel apareceu livre na segunda trave, mas desviou para fora.

Na sequência, quem impediu o time da casa de sair na frente foi o goleiro Matheus Vidotto. Ele espalmou chute cruzado de Caio Rangel, cortou uma bola mal recuada por Ruan Renato em cima da linha, e, no lance mais incrível da primeira etapa, se recuperou após errar um passe e se esticou todo para defender chute de Zé Roberto.

No segundo tempo, o Figueirense melhorou e também passou a exigir intervenções do goleiro adversário. Aos 28 minutos, Robertinho arriscou de fora da área e Renan Rocha fez uma linda ponte para espalmar para escanteio.

Mesmo assim, ninguém conseguiu movimentar o placar e o jogo terminou mesmo com o empate sem gols persistindo até o apito final. Os pouco mais de dois mil torcedores presentes ao Walter Ribeiro saíram insatisfeitos e vaiaram a equipe da casa.

O São Bento volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta o Botafogo-SP no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 22ª rodada da Série B. No domingo, dia 15 de setembro, o Figueirense recebe o Sport no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 0 X 0 FIGUEIRENSE

SÃO BENTO - Renan Rocha; Marcos Martins, Joilson, Gerson e Guilherme Romão; Fábio Bahia, Cafu (Doriva) e Paulinho (Fabrício Oya); Caio Rangel (Matheus Guarujá), Paulinho Bóia e Zé Roberto. Técnico: Milton Mendes.

FIGUEIRENSE - Matheus Vidotto; Kauê, Alemão, Ruan Renato e Héliton; Zé Antônio, Betinho e Tony; Victor Guilherme (Andrigo), Robertinho (Everton Santos) e Yuri Mamute (Rafael Marques). Técnico: Vinícius Eutrópio.

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

CARTÕES AMARELOS - Paulinho e Zé Roberto (São Bento); Héliton, Tony e Victor Guilherme (Figueirense).

RENDA - R$ 16.345,00.

PÚBLICO - 2.080 pessoas.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).