São Bento e Ituano saem de Sorocaba para jogar em Barueri Sonhando com mais um título paulista, assim como foi em 2014, o Ituano estreia no Campeonato Paulista na partida diante do São Bento, marcada para este sábado, às 17 horas, na Arena Barueri, em Barueri. A partida aconteceria no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, mas foi alterada de última hora devido à interdição do estádio pela Federação Paulista de Futebol (FPF) devido o mau estado do gramado.