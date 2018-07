São Bento e Marília estão de volta à elite do Campeonato Paulista

SÃO PAULO - Dois dos times mais tradicionais times do estado de São Paulo estão de volta à Série A1 do Campeonato Paulista. São Bento de Sorocaba e Marília venceram seus jogos neste sábado, na última rodada da Série A2, e confirmaram o acesso junto a Red Bull e do Capivariano, que já estavam assegurados.

O campeão da temporada é o Capivariano, que sofreu, mas venceu o Itapirense, por 3 a 1, conquistando aos 96 anos seu maior título. O Red Bull chegou aos 40 pontos, igual ao próprio campeão, ao vencer, por 2 a 1, de virada, o Grêmio Barueri. Mas o Capivariano teve mais vitórias: 13 a 11. O time também garantiu a vaga na Copa do Brasil de 2015, dada ao campeão da competição.

As outras duas vagas foram definidas neste sábado. O São Bento foi até Catanduva e venceu o Grêmio Catanduvense, por 2 a 1, chegando aos 37 pontos, em terceiro lugar. A quarta vaga ficou com o Marília, que jogou no Vale do Paraíba e venceu o Guaratinguetá, por 2 a 1, terminando com 36 pontos.

O Mirassol também ficou também com 36 pontos, mas perdeu sua vaga pelo número de vitórias: 11 a 10. A equipe fez sua lição de casa ao vencer a Ferroviária, por 3 a 0. O Santo André terminou em sexto lugar, com 35 pontos, tendo vencido fora de casa o São Caetano, por 3 a 1. Assim, todos os primeiros colocados, que tinham chance de acesso, venceram na última rodada.

DE VOLTA

O São Bento sobe pouco mais de um ano depois de completar 100 anos. O time de Sorocaba viu seu arquirrival Atlético jogar a elite em 2014, mas ser rebaixado. A equipe azul jogou a primeira divisão por 29 anos até cair em 1991 e, na temporada seguinte, chegar à A3. A retomada começou em 2001, com o título da terceira divisão.

Em 2005 o São Bento conseguiu o acesso à Série A1, mas só permaneceu ali por duas temporadas, caindo em 2007. O time de Sorocaba chegou a jogar a A3 em 2012 e 2013. No ano do centenário, garantiu a volta para a A2, onde só passou um ano.

Já o Marília voltou à primeira divisão em 2002, depois de longe período afastado, chegando naquele ano também à Série B do Brasileirão. Em 2009 começou a decaída do time, que caiu para a Série C (2009) e para a D (2012). No Paulistão, atingiu a A2 em 2010 e a A3 em 2011. Assim como o São Bento, subiu duas divisões em dois anos.

REBAIXAMENTO

Na briga pelo rebaixamento, a disputa foi minuto a minuto pela quarta e última vaga, num rodízio entre Grêmio Barueri, São Caetano e Rio Branco. No final dos resultados, a vítima foi o Grêmio Barueri, que se juntou a outros times já rebaixados para a Série A3: Itapirense, Grêmio Osasco e São José.

O Barueri fez de tudo para vencer o Red Bull, em Campinas, mas acabou levando a virada, por 3 a 1, e terminou com 17 pontos, em 17.º lugar. O São Caetano escapou, com 19 pontos, em 16.º lugar, mesmo tendo perdido para o Santo André, por 3 a 1.