São Bento e Mirassol só empatam e seguem sem vencer no Troféu do Interior

São Bento e Mirassol seguem sem saber o que é vencer no Troféu do Interior do Campeonato Paulista. Neste sábado, os dois times empataram por 1 a 1, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela segunda rodada da competição. O placar foi ruim para ambos, que precisaram de vitórias no último confronto da fase de grupos e ainda torcerem contra adversários na luta pela classificação à final.

Com o resultado, o São Bento segue na quarta posição do Grupo 2, agora com dois pontos. Já o Mirassol está em segundo no Grupo 1, mas com apenas um ponto e quase fora da briga por vaga na decisão.

Os poucos torcedores que compareceram ao estádio não tiveram uma boa recepção de início. Logo aos cinco minutos, o Mirassol abriu o placar em um vacilo de marcação do São Bento. Bruno Sávio ganhou na velocidade e chutou forte. O goleiro Rodrigo Viana defendeu, mas no rebote Zé Roberto foi rápido para concluir para dentro do gol.

O time visitante continuou melhor e acertou a trave do clube de Sorocaba pouco depois. Rodolfo arriscou de fora da área, Rodrigo Viana defendeu e a bola ainda triscou no poste antes de sair em escanteio.

No segundo tempo, o São Bento voltou disposto a tentar a virada. O técnico Paulo Roberto Santos colocou mais dois atacantes em campo e forçou o Mirassol a se acuar no campo de defesa. Aos dez minutos, as trocas quase surtiram efeito. Bebeto levantou para a área e Marcelo Cordeiro, completamente livre, desviou ao lado da trave.

O gol de empate saiu aos 26 minutos. Após lançamento, Wilson Júnior disputou com Douglas e levou a melhor. Com o goleiro caído, Ricardo Bueno chutou forte, de longe, e estufou as redes.

O mesmo camisa 9 teve e chance de fazer outro aos 28 minutos. Régis levantou para a área e o centroavante, sozinho, cabeceou para fora. Um minuto depois, Wilson Júnior acertou a trave em chute colocado, para a sorte do Mirassol.

O time visitante desperdiçou a chance da vitória aos 39 minutos. Em cobrança de pênalti, Rafael Lucas fez paradinha, mas Rodrigo Viana ficou parado e conseguiu defender.

Pela última e terceira rodada da competição, os dois times voltam a campo no próximo sábado, às 15 horas. O São Bento visita o Santo André, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC. Já o Mirassol recebe o Red Bull Brasil no José de Campos Maia.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BENTO 1 X 1 MIRASSOL

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Régis, Rafael Tavares, Gabriel Santos e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Maicon e Morais (Bebeto); Clebson (Giovane), Guilherme Queiroz (Wilson Júnior) e Ricardo Bueno. Técnico: Paulo Roberto Santos.

MIRASSOL - Douglas; Tony, Walace, Edson Silva e Luiz Fernando (Raul); Willian, Luís Oyama, Paulinho e Rodolfo; Bruno Sávio (Ricardinho) e Zé Roberto (Rafael Lucas). Técnico: Moisés Egert.

GOLS - Zé Roberto, aos cinco minutos do primeiro tempo. Ricardo Bueno, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

CARTÕES AMARELOS - Maicon, Fábio Bahia e Bebeto (São Bento); Paulinho e Tony (Mirassol).

RENDA - R$ 12.075.

PÚBLICO - 1.093 (total).

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.