São Bento e São Caetano decidem Série A2 e voltam a jogar o Paulistão em 2021

São Bento e São Caetano são os novos integrantes da elite do futebol paulista. Em 2021, vão disputar o Paulistão após garantirem o acesso nesta quarta-feira à tarde, pelas semifinais da Série A2. O time de Sorocaba eliminou o São Bernardo enquanto o time do ABC superou o XV de Novembro.

Após o acesso os dois classificados vão decidir o título da temporada em dois jogos, sem vantagem para nenhum deles. Os derrotados continuam na Série A2 no próximo ano.

Exatamente um ano após ser rebaixado, o São Bento está de volta à elite estadual. O time de Sorocaba teve que esperar dois dias para comemorar o acesso e a passagem para a grande final. Como tinha vencido o jogo em casa por 3 a 0, podia perder por até dois gols de diferença.

O jogo começou na terça-feira, porém foi interrompido aos 29 minutos do segundo tempo por causa de uma forte neblina que tomou conta do Estádio Primeiro de Maio. O São Bernardo vencia por 1 a 0, com pênalti cobrado por Marlyson, quando foi interrompido.

Reiniciado nesta quarta-feira às 15 horas, o São Bernardo fez mais um gol com Allan Dias, de cabeça, aos 39 minutos. Apesar da pressão não conseguiu marcar o terceiro gol que levaria a definição da vaga e do acesso para os pênaltis. No placar agregado, o São Bento ficou em vantagem: 3 a 2.

Já a vaga do time do São Caetano foi conquistada com a vitória por 2 a 1, de virada, no estádio Anacleto Campanella. No primeiro jogo, em Piracicaba, houve empate por 0 a 0. O São Caetano, como o São Bento, tinha sido rebaixado em 2019.

O time de São Caetano do Sul voltou a superar o XV de Piracicaba em um momento importante. Afinal de contas, haviam faturado a Copa Paulista de 2019 justamente sobre os piracicabanos. Foi a terceira eliminação consecutiva piracicabana na semifinal da Série A2.

No Anacleto Campanella, o jogo foi movimentado. O XV saiu na frente com Caio Mancha, aos 16 minutos, mas Alex Reinaldo empatou aos 31 minutos do primeiro tempo. O gol da vitória foi marcado por Anderson Rosa, aos 15 minutos do segundo tempo.