São Bento e Treze são rebaixados na rodada final da Série C

O Campeonato Brasileiro da Série C viveu, neste sábado, uma rodada final da primeira fase repleta de definições. Agora são conhecidos os quatro classificados do Grupo B, como também os dois rebaixados. Pelo Grupo A, saiu o último a cair. Por fim, estão formados os dois novos grupos para a disputa da segunda fase.

Os classificados do Grupo B saíram somente nesta última rodada. Cinco times brigavam por quatro vagas e quem ficou de fora foi o Tombense, com 27 pontos que empatou em casa por 1 a 1 com o Boa. Avançaram Ypiranga (31), Ituano, Londrina e Brusque, todos com 29 pontos.

Na disputa pelo rebaixamento, o São Bento se deu mal ao perder em casa, por 3 a 0, para o Ituano e terminar em penúltimo lugar, com 17 pontos, dois na frente do Boa, lanterna e que já estava rebaixado para a Série D. O Criciúma corria risco, mas se salvou ao empatar por 2 a 2 com o Brusque.

No Grupo A, faltava apenas definir o segundo rebaixado para fazer companhia ao lanterna Imperatriz. Na briga direta entre paraibanos, o Treze se deu pior ao empatar por 1 a 1 com o Botafogo, que fechou a fase preliminar com 20 pontos, um a mais do que o rival.

Na segunda fase, os dois grupos são misturados. Os times irão se enfrentar dentro de seus grupos, em sistema de ida e volta, assim como aconteceu na primeira fase. Os dois primeiros de cada chave garantem acesso para a Série B de 2021 e os líderes irão fazer a grande final, valendo o título da Série C.

Confira os grupos da segunda fase:

GRUPO 1

Santa Cruz-PE (1.º do Grupo A)

Vila Nova-GO (3.º do Grupo A)

Ituano-SP (2.º do Grupo B)

Brusque-SC (4.º do Grupo B)

GRUPO 2

Ypiranga-RS (1.º do Grupo B)

Londrina-PR (3.º do Grupo B)

Remo-PA (2.º do Grupo A)

Paysandu-PA (4.º do Grupo A)

Confira os resultados da 18.ª rodada:

Remo-PA 0 x 0 Paysandu-PA

Botafogo-PB 1 x 1 Treze-PB

Imperatriz-MA 1 x 2 Manaus-AM

Santa Cruz-PE 3 x 2 Ferroviário-CE

Vila Nova-GO 1 x 0 Jacuipense-BA

Ypiranga-RS 3 x 1 São José-RS

Criciúma-SC 2 x 2 Brusque-SC

São Bento-SP 0 x 3 Ituano-SP

Tombense-MG 1 x 1 Boa Esporte-MG

Volta Redonda-RJ 2 x 2 Londrina-PR