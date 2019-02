São Bento empata com a Ferroviária e continua sem vencer no Paulistão

Não foi nada bom para o São Bento. Com a pior campanha do Campeonato Paulista, o time de Sorocaba segue sem vencer na competição. Nesta sexta-feira, recebeu a Ferroviária, no estádio Walter Ribeiro, e ficou no empate por 0 a 0, pela sexta rodada.

O São Bento chega aos três pontos, mas ainda tem a pior campanha da competição, já que o São Caetano, com a mesma pontuação, tem um saldo superior (-5 a -7). As duas equipes são as únicas que ainda não venceram.

A Ferroviária está em situação bem mais tranquila. Com oito pontos, a equipe de Araraquara está na liderança do Grupo C. O segundo colocado é o Bragantino, também com oito pontos, mas com saldo inferior (0 a -1), e o terceiro é o Corinthians com sete. O Mirassol, com cinco pontos, completa a chave.

Mesmo como visitante, a Ferroviária dominou o primeiro tempo e só não foi para o intervalo em vantagem no placar porque o goleiro Henal estava em noite inspirada. O camisa 1 do São Bento evitou gols do adversário em saída cara a cara com Felipe Ferreira e em chutes de Uilliam e Diego Ivo.

A equipe da casa tentava responder em contra-ataques, mas tinha dificuldade para acionar Alecsandro, muito isolado no comando de ataque. Principal responsável pela armação, Tiago Luis participou pouco do jogo e também não conseguiu levar perigo ao gol da Ferroviária.

No segundo tempo, o São Bento melhorou, mas a Ferroviária seguia criando as principais chances e parando em atuação incrível de Henal. Aos 13 minutos, Fellipe Mateus tabelou com Uilliam e finalizou da marca do pênalti exigindo mais uma intervenção de alto grau de dificuldade do goleiro.

Só nos minutos finais o time da casa passou a responder, mas também não conseguiu movimentar o placar. Primeiro, Tiago Luis exigiu boa defesa de Tadeu. Depois, Henan aproveitou cobrança de escanteio e subiu livre para cabecear, mas a bola passou raspando a trave.

O jogo terminou com empate sem gols, resultado que não é bom para nenhum dos dois times, especialmente o São Bento, que segue com a pior campanha da competição.

A Ferroviária volta a campo em 17 de fevereiro, quando receberá o Palmeiras na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. No dia seguinte, o São Bento vai à Arena Barueri enfrentar o Oeste.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 0 X 0 FERROVIÁRIA

SÃO BENTO - Henal; Éverton Silva, Ewerton Páscoa, Diego Ivo e Guilherme Romão; Fábio Bahia, Paulinho, Edson Ratinho (Eder Luis), Alex Maranhão (Paulo Henrique) e Tiago Luis; Alecsandro (Henan). Técnico: Marquinhos Santos.

FERROVIÁRIA - Tadeu; Diogo Mateus, Élton, Rayan e Julinho; Anderson Uchoa (Higor Meritão), Tony e Fellipe Mateus (Léo Artur); Felipe Ferreira, Uilliam (Lúcio Flávio) e Jorge Eduardo. Técnico: Vinícius Munhoz.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

CARTÕES AMARELOS - Éverton Silva e Paulo Henrique (São Bento); Diogo Mateus e Higor Meritão (Ferroviária).

RENDA - R$ 28.545,00.

PÚBLICO - 1.755 pessoas.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.