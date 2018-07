São Bento encerra jejum e deixa Sampaio Corrêa na vice-lanterna da Série B

Em um confronto direto na briga contra o rebaixamento, o São Bento conquistou sua primeira vitória sob o comando de Marquinhos Santos na noite desta terça-feira ao bater o Sampaio Corrêa por 2 a 1, no estádio Walter Ribeiro, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O São Bento amargava um jejum de seis jogos - três sob o comando de Marquinhos Santos - e corria o risco de entrar na zona de rebaixamento, mas subiu para o 14.º lugar, com 21 pontos. Já Sampaio Corrêa, campeão da Copa do Nordeste, completou a sétima partida sem vitória e amarga a penúltima colocação, com 16.

O time paulista começou o duelo em cima do Sampaio e chegou a marcar com Cléo Silva, mas o gol foi anulado pela arbitragem. O lance acordou o time maranhense, que criou duas boas oportunidades. Fernando Sobral soltou a bomba em cobrança de falta e Rodrigo Viana espalmou. Na sequência, Bruno Moura aproveitou bate e rebate, mas a finalização foi para fora.

Aos 31 minutos, Tony recebeu lançamento de Fábio Bahia e cruzou para Ricardo Bueno abrir o placar de cabeça. O Sampaio Corrêa se abalou com a desvantagem e viu o adversário ampliar aos 45 minutos. Cléo Silva fez boa jogada e passou para Branquinho só completar.

O Sampaio Corrêa voltou do intervalo em busca do empate e passou a dar espaço para o contra-ataque do São Bento. Assim, o jogo ficou aberto. Rodrigo Viana fez uma defesa espetacular no cabeceio de Maracás para evitar o empate. A bola ainda tocou no travessão. Na sequência, Ricardo Bueno chutou e Andrey mandou para escanteio.

Sem conseguir furar o bloqueio paulista, o Sampaio Corrêa passou a apostar nos chutes de fora da área. Fernando Sobral assustou em finalização por cima do gol. Rodrigo Viana fez outra grande defesa em chute rasteiro de Alvinho. Aos 43 minutos, Esquerdinha recebeu dentro da área e bateu forte para diminuir. Mas não deu tempo para buscar o empate.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela penúltima rodada do primeiro turno. O São Bento receberá o Atlético-GO, às 16h30, no Walter Ribeiro, em Sorocaba, enquanto o Sampaio Corrêa vai enfrentar o lanterna Boa, às 21 horas, no Dilzon Melo, em Varginha.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 2 X 1 SAMPAIO CORRÊA

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Tony, Ewerton Páscoa, Anderson Salles e Paulinho; Fábio Bahia, Dudu Vieira, Doriva (Diogo Oliveira) e Cléo Silva; Ricardo Bueno (Ronaldo) e Branquinho (Marcelo Cordeiro). Técnico: Marquinhos Santos.

SAMPAIO CORRÊA - Andrey; Bruno Moura, Joécio, Maracás e Alyson; César Sampaio, Danilo Pires (Esquerdinha), Fernando Sobral e Danielzinho (Dalberto); Reginaldo Júnior (Alvinho) e Uilliam. Técnico: Roberto Fonseca.

GOLS - Ricardo Bueno, aos 31, e Branquinho, aos 45 minutos do primeiro tempo; Esquerdinha, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Héber Roberto Lopes (SC).

CARTÕES AMARELOS - Branquinho (São Bento); Joécio, Fernando Sobral e César Sampaio (Sampaio Corrêa).

RENDA - R$ 23.375,00.

PÚBLICO - 1.613 pagantes (1.767 total).

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).