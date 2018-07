São Bento, Ituano e Fluminense-BA avançam às quartas da Série D

São Bento e Ituano estão classificados às quartas de finais do Campeonato Brasileiro da Série D. Atuando em casa, nesta tarde, eles confirmaram suas vagas e agora esperam o final dos jogos de volta para conhecer seus adversários na próxima fase. J.Malucelli e Internacional de Lages-SC estão eliminados, junto com o Ceilândia que caiu em casa, nos pênaltis, diante do Fluminense-BA.

No estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, o São Bento entrou tranquilo depois de empatar, por um gol, na ida em Curitiba. Poderia avançar mesmo com o empate sem gols, mas venceu por 2 a 0 e fechou a fase com quatro pontos. O time paulista ficou ainda mais tranquilo aos 18 minutos, quando Giovani cobrou pênalti e abriu o placar. O segundo gol foi marcado por Magrão, aos 24 minutos do segundo tempo.

Na cidade de Itu, apoiado por sua torcida, o Ituano entrou com o regulamento debaixo do braço e "jogou para o gasto" diante de um adversário que foi a campo para manter sua honra. Mais disposto, o time catarinense venceu por 1 a 0, mas tinha perdido em casa por 5 a 3. Com os mesmos três pontos, no saldo de gols o time paulista ficou em vantagem. O gol da vitória foi marcador por Parruda, de cabeça, logo aos três minutos.

No Distrito Federal, o Ceilândia também usou uma estratégia cautelosa, mas foi castigado no final. Como tinha vencido fora, por 1 a 0, jogava pelo empate e segurou o resultado sem gols até os 47 minutos do segundo tempo. De cabeça, Josy fez 1 a 0 para os baianos e levou a definição da vaga para os pênaltis. Nas cobranças, o Fluminense levou a melhor: 4 a 3.

Os outros cinco classificados às quartas de finais serão conhecidos no domingo. Depois, os confrontos serão definidos por índice técnico.