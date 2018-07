São Bento marca no fim contra Red Bull Brasil e vence a primeira no Paulistão

O São Bento finalmente conseguiu a primeira vitória no Campeonato Paulista. Na tarde deste sábado de carnaval, recebeu o Red Bull Brasil no Estádio Walter Ribeiro, em jogo válido pela sexta rodada, e venceu por 1 a 0, com um gol de Gabriel Santos no último minuto de jogo.

Mas o São Bento segue na zona de rebaixamento. Com quatro pontos, a equipe de Sorocaba está na última colocação do Grupo C e também é o lanterna da classificação geral. O Red Bull, por sua vez, segue com cinco pontos, mesma pontuação da Ferroviária, penúltima colocada na classificação geral.

O primeiro tempo deixou muito a desejar e irritou bastante a torcida. Em resumo, o Red Bull tocava a bola, enquanto o São Bento cercava. Apesar disso, o time da casa finalizou mais, com dois chutes de fora da área. Ambos, porém, passaram por cima do travessão do goleiro Saulo.

Os minutos iniciais da segunda etapa ofereceram mais emoção do que todo o primeiro tempo e os dois times criaram boas oportunidades. Depois desse começo intenso, o jogo ficou muito brigado no meio de campo e muitos erros foram cometidos.

Depois dos 30 minutos, o Red Bull melhorou bastante, passou a frequentar mais a área do São Bento e até fez o goleiro Rodrigo Viana trabalhar. O time da casa suportou a pressão e aos 48 minutos surpreendeu a todos. Desta vez a sorte ajudou. Gabriel Santos recebeu cruzamento e cabeceou para fazer o gol da vitória, segundos antes do apito final.

O Red Bull volta a campo às 21h05 da próxima sexta-feira, quando encara o Palmeiras, no estádio Moisés Lucarelli. O São Bento, por sua vez, joga contra a Ferroviária no dia 6 de março, segunda-feira, na Fonte Luminosa.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 1 X 0 RED BULL

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Bebeto (Lucas Mendes), Gabriel Santos, João Paulo e Itaqui; Fábio Bahia, Leandro Melo (Maicon Souza), Giovanni e Renan Mota; Guilherme Queiroz e Ricardo Bueno (Magrão). Técnico: Paulo Roberto Santos.

RED BULL BRASIL - Saulo; Lucas Taylor, Willian Magrão (Donato), Luan Peres e Thallyson; Alison, Fillipe Soutto e Elvis (Evandro); Misael, Elton e Nixon (Luan). Técnico: Alberto Valentim.

GOL - Gabriel Santos, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÃO AMARELO - Alisson (Red Bull).

RENDA - R$ 25.195.

PÚBLICO - 1.527 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.