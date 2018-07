São Bento perde várias chances e fica no empate com o Goiás pela Série B

O São Bento foi superior ao Goiás durante os 90 minutos, mas esbarrou na falta de pontaria dos seus jogadores e não conseguiu embalar no Campeonato Brasileiro da Série B ao empatar por 1 a 1, neste sábado, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), no fechamento da terceira rodada.

Com quatro pontos, o São Bento é o nono colocado e o melhor paulista na Série B, na frente de Oeste, Guarani e Ponte Preta. Do outro lado, o Goiás somou apenas o seu primeiro ponto e se encontra na zona de rebaixamento, em 17.º lugar, mesmo tendo um dos maiores investimentos da competição.

A partida começou movimentada. Logo aos nove minutos, Rodolfo finalizou por cima do travessão. A resposta do Goiás foi mortal. Edcarlos aproveitou sobra e mandou para dentro da área. Rafinha aproveitou falha de Luizão e venceu o goleiro Rodrigo Viana.

O São Bento não sentiu o gol sofrido e partiu para cima em busca do empate perdendo uma chance atrás da outra. Fábio Bahia assustou em chute por cima e depois Zé Roberto em finalização cruzada. A melhor chance do time de Sorocaba ocorreu aos 32 minutos. Rodolfo cobrou a falta com categoria e a bola explodiu no travessão do goleiro Marcelo Rangel, que já estava batido no lance.

O panorama do jogo não mudou no segundo tempo. Lucas Crispim recebeu dentro da área a bateu cruzado. Marcelo Rangel fez grande defesa e a zaga tirou antes que Everaldo completasse. Aos 20 minutos, Everton Silva cruzou rasteiro e Marcelo Rangel fez o corte, mas a bola sobrou para Walterson completar e deixar tudo igual.

Em busca da virada, o São Bento continuou em cima do Goiás, que não conseguia criar lances de perigo. Rodolfo cobrou falta por cima da barreira e a bola saiu perto do gol defendido por Marcelo Rangel. Nos minutos finais, Celsinho recebeu na entrada da área e bateu para grande defesa do goleiro esmeraldino.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela quarta rodada. O São Bento enfrenta o Avaí, às 16h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, enquanto que o Goiás faz o clássico contra o Vila Nova, no mesmo horário, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 1 x 1 GOIÁS

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Éverton Silva (Celsinho), Luizão, João Paulo e Paulinho; Fábio Bahia, Dudu Vieira, Lucas Crispim (Walterson) e Everaldo; Zé Roberto (Ronaldo). Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOIÁS - Marcelo Rangel; Alex Silva, David Duarte, Edcarlos e Breno; Gilberto, Pedro Bambu e Giovanni (Tiago Luis); Maranhão (Felipe Garcia), Rafinha e Robson (Jacó). Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS - Rafinha, aos 12 minutos do primeiro tempo; Walterson, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Walterson e Rodolfo (São Bento); Edcarlos, Gilberto e Rafinha (Goiás).

ÁRBITRO - Andrey da Silva e Silva (PA).

RENDA - R$ 49.965,00.

PÚBLICO - 3.316 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).