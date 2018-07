São Bento pode abrir mão de vaga na Série D do Campeonato Brasileiro

Linense e Ituano também garantiram vagas por terem sido campeão e vice, respectivamente, da Copa Paulista do ano passado.

A diretoria trabalha para arrecadar fundos e patrocinadores até junho, quando começa a competição. Caso abra mão, a vaga passa para o São Bernardo. O Red Bull Brasil também já demonstrou interesse em ficar com a vaga.

Segundo estimativa inicial da direção, serão precisos pelo menos de R$ 200 mil mensais para bancar os gastos do campeonato. Para tanto, a direção busca renovar o patrocínio com os apoiadores no Estadual, o que reverteria em R$ 100 mil. O restante viria de novos contatos para montar o elenco.

"Nossa diretoria trabalha com planejamento e pés no chão, por isso vamos ver todas as possibilidades", justificou o vice-presidente Márcio Dias.

Sinal de que o time não vai investir na Série D é o início do desmanche do elenco. O meia Clébson, que ficou de fora da reta final da primeira fase, em razão de problemas musculares, assinou com o Oeste na Série B. Além dele, o lateral-esquerdo Marcelo Cordeiro já sinalizou que não ficará no clube e deve assinar com o Vila Nova-GO.