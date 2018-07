São Bento pode ter penhorada sua renda no Campeonato Paulista A cada partida que realiza como mandante no Campeonato Paulista, a diretoria do São Bento passa calafrios. Com duas dívidas, uma trabalhista e outra por atraso de pagamentos em um hotel, o clube corre o risco de ter a penhora da renda dos jogos pela Justiça. Um oficial esteve presente no estádio Walter Ribeiro no sábado passado, quando o time recebeu o Palmeiras. A renda bruta da partida foi acima de R$ 500 mil.