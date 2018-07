São Bento segura empate fora de casa com o Volta Redonda pela Série C

O São Bento conseguiu um bom resultado neste domingo. Empatou com o Volta Redonda por 0 a 0, mesmo jogando no estádio Raulino de Oliveira, pela nona rodada do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time da casa chegou aos 12 pontos e perdeu a oportunidade de entrar no G4, a zona de classificação para as quartas de final. Já o São Bento, com um ponto a mais, está em segundo lugar, mas pode ser ultrapassado pelo Ypiranga, que joga contra o Botafogo-SP no complemento da rodada.

O primeiro tempo não teve grandes chances de gol. Com os dois times mais preocupados com a marcação, faltavam espaços para a articulação no meio de campo e os goleiros não tiveram trabalho. Após o intervalo, o time da casa voltou pressionando, mas não conseguiu mudar o placar. Aos poucos, o São Bento equilibrou as ações e o ritmo do jogo voltou a cair.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela décima rodada da Série C. O Volta Redonda encara o Macaé fora de casa, enquanto o São Bento recebe o Mogi Mirim no estádio Walter Ribeiro.