São Bento supera Confiança em Aracaju e fica perto da Série B

O São Bento deu um largo passo para chegar às semifinais da Série C do Campeonato Brasileiro ao vencer o Confiança por 2 a 0, nesta noite de sábado, no estádio Batistão, em Aracaju-SE. O jogo de volta vai ser disputado no próximo domingo, às 19 horas, em Sorocaba, e o time paulista pode perder até por 1 a 0 para garantir o acesso à Série B em 2018.

A vitória foi liquidada em apenas três minutos. Anderson Cavalo abriu o placar aos 16 minutos e Everaldo ampliou aos 19. Os gols rápidos esfriaram os torcedores, que passaram a semana toda num clima de muita expectativa. No segundo tempo, o time da casa não conseguiu reagir e o São Bento ainda criou chances para ampliar o marcador, mas não teve competência para isso.

ÚLTIMO JOGO

O último confronto de ida das quartas de fina vai ser disputado nesta segunda-feira, a partir das 20h45. Em Tombos (MG), o Tombense recebe o CSA.

Os outros dois jogos de ida desta fase foram realizados no sábado. No Castelão, o Fortaleza venceu o Tupi por 2 a 0, enquanto o Sampaio Corrêa fez 1 a 0 sobre o Volta Redonda, mesmo atuando na casa do adversário.

Confira os jogos de ida das quartas de final:

Sábado

Fortaleza-CE 2 x 0 Tupi-MG

Volta Redonda-RJ 0 x 1 Sampaio Corrêa-MA

Domingo

Confiança-SE 0 x 2 São Bento-SP

Segunda-feira 20h45

Tombense-MG x CSA-AL