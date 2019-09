São Bento supera o Vitória, reage na Série B e deixa a lanterna

O São Bento ganhou mais motivação para lutar contra o rebaixamento. Na noite desta terça-feira, no estádio Walter Ribeiro, o time paulista derrotou o Vitória por 2 a 0, em partida válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De quebra, deixou a lanterna com o Figueirense.

Com o resultado, o São Bento quebrou uma série negativa de quatro tropeços consecutivos, subindo para a 17ª colocação, com 23 pontos, contra 24 do Vila Nova, primeiro time dentro da degola. O Vitória ficou em 15º, com os mesmos 24.

O time paulista começou o jogo em cima do visitante e precisou de apenas seis minutos para abrir o placar. Minho recebeu pelo lado esquerdo e mandou a bola para a área. Rodolfo desviou de cabeça e jogou no fundo das redes. A resposta veio com Anselmo Ramon. O atacante fez o giro em cima do marcador e chutou na trave.

O time baiano acordou após o gol tomado e saiu em busca do empate. Aos 24 minutos, Capa cruzou para Anselmo Ramon, que parou na defesa de Renan Rocha. O São Bento também não abdicou de atacar. Guilherme Romão passou por três jogadores adversários, mas ficou em Martín Rodríguez.

Os times caíram de produção no final do primeiro tempo e voltaram a assustar apenas na etapa final. Aos quatro minutos, Zé Roberto achou Rodolfo livre dentro da área. O atacante girou em cima da marcação e chutou rente à trave. Martín Rodríguez já estava batido no lance.

Rodolfo seguiu como o jogador mais perigoso da equipe sorocabana. Em cobrança de falta, exigiu grande defesa de Martín Rodriguez. Já o Vitória teve um gol anulado marcado por Anselmo Ramon, após linda defesa de Renan Rocha em chute de Wesley.

Após o susto, o São Bento partiu para o ataque e fez o segundo gol aos 28 minutos. Zé Roberto puxou contra-ataque e deixou com Paulinho. Ele chutou para um milagre de Martín Rodríguez. Na cobrança de escanteio, Marcos Martins colocou na cabeça de Gerson, que só desviou.

O Vitória ainda tentou evitar a derrota no fim, mas na melhor chance Renan Rocha defendeu a tentativa de Caicedo. Na sobra, o goleiro fez um milagre no arremate de Felipe Garcia e garantiu o triunfo para o São Bento.

Na próxima rodada, o São Bento enfrenta o Oeste na terça-feira, às 20h30, na Arena Barueri, em Barueri (SP). No mesmo dia, às 21h30, o Vitória recebe o Atlético Goianiense na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA:

SÃO BENTO 2 x 0 VITÓRIA

SÃO BENTO - Renan Rocha; Marco Martins, Joílson, Gerson e Guilherme Romão; Fábio Bahia, Paulinho (Raphael Martinho) e Dudu Vieira (Caio Rangel); Rodolfo, Minho (Vinícius Kiss) e Zé Roberto. Técnico: Milton Mendes.

VITÓRIA - Martín Rodríguez; Van, Everton Sena (Zé Ivaldo), Ramon e Capa; Baraka (Caicedo), Léo Gomes e Marciel (Ruy); Felipe Garcia, Wesley e Anselmo Ramon. Técnico: Carlos Amadeu.

GOLS - Rodolfo, aos seis minutos do primeiro tempo. Gerson, aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

CARTÕES AMARELOS - Gerson (São Bento); Van e Wesley (Vitória).

RENDA - R$ 13.050,00.

PÚBLICO - 1.515 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).