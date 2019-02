São Bento surpreende e anuncia contratação do lateral Régis, dispensado pelo CSA

O São Bento surpreendeu ao anunciar nesta quarta-feira a contratação do lateral-direito Régis, que foi dispensado recentemente do CSA. O jogador, que vinha sendo um dos destaques do Campeonato Alagoano com três gols, foi detido tentando invadir um motel, aparentemente alcoolizado, no último final de semana, motivo que fez com que o clube de Maceió rescindisse o seu contrato.

Régis assinou com o São Bento até o final do Campeonato Brasileiro da Série B e pode fazer a sua estreia, caso seja regularizado junto à Federação Paulista de Futebol (FPF), já neste sábado diante do Corinthians, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). Antes de atuar pelo CSA, o jogador também foi dispensado pelo São Paulo após inúmeras polêmicas.

Régis tem 29 anos e começou a carreira no Legião, do Distrito Federal. Passou ainda por Goiás, Guaratinguetá-SP, São Bernardo-SP, Marcílio Dias-SC, Ponte Preta, Portuguesa, Botafogo, Capivariano-SP, Red Bull Brasil-SP, Luverdense, Guarani e Bahia, além do CSA. Vai para sua quarta passagem pelo São Bento, onde tem o carinho dos torcedores e da própria diretoria, que acredita no poder de reabilitar o atleta.

O ex-lateral de São Paulo e CSA será o terceiro do elenco do São Bento a atuar no lado direito do campo. O clube, comandado pelo técnico Silas Pereira, ainda conta com Éverton Silva e Edson Ratinho para a posição.