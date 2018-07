São Bento ganha em casa e encaminha vaga à 2ª fase do Estadual

O São Bento deu um passo importante rumo a classificação na noite desta quarta-feira ao derrotar a Ferroviária pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista. O gol de Éder deixou a equipe de Araraquara perto da zona de rebaixamento, após sofrer sua quarta derrota consecutiva.

Com o resultado, o São Bento foi para a sua terceira vitória seguida. Antes, bateu Rio Claro, por 3 a 0 e Mogi Mirim também por 3 a 0, ficando assim na vice-liderança do Grupo A, com 20 pontos, e encaminhando sua classificação, pois abriu seis de vantagem para o terceiro colocado, Linense, que em outro duelo da noite empatou por a 0 com o Audax, em Osasco. A Ferroviária, por sua vez, tem 13 pontos, um a mais do que o XV de Piracicaba, primeiro da zona de rebaixamento, e estacionou no terceiro lugar no Grupo C.

Após 15 minutos de estudo por ambas as equipes, o São Bento chegou ao ataque com Rossi, que recebeu de Clébson e chutou para grande defesa do goleiro Rodolfo. A resposta veio dos pés de João Paulo. O atacante arriscou de longe e mandou rente ao gol de Henal.

A Ferroviária revezava as boas ações com o São Bento e voltou a chegar com perigo aos 30 minutos. João Paulo recebeu de Rossetto, cortou o zagueiro e mandou para fora. A pressão final, porém, foi dos donos da casa. Rossi chutou, Clebson desviou e Rodolfo pulou para fazer um verdadeiro milagre.

Na segunda etapa, o São Bento foi para cima desde os minutos iniciais e não demorou para abrir o marcador. Do meio de campo, Clebson fez cruzamento milimétrico para Éder, que fintou o defensor adversário e mandou no ângulo de Rodolfo, aos dois minutos.

Após o gol, o São Bento recuou e deu espaço para a Ferroviária atacar. Aos 17 minutos, Samuel aproveitou a sobra e chutou para a defesa de Henal. A equipe de Araraquara seguiu pressionando, mas não conseguiu passar pelo sistema defensivo do adversário, que marcou com os 11 jogadores atrás da linha de meio de campo.

Na próxima rodada, a Ferroviária enfrenta o Oeste no sábado, às 16 horas, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. No domingo, às 10 horas, o São Bento pega o XV de Piracicaba no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 1 X 0 FERROVIÁRIA

SÃO BENTO - Henal; Bebeto (Régis), João Paulo, Pitty e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Éder e Clébson; Diego Clementino (Morais), Edno (Anderson Cavalo) e Rossi. Técnico: Paulo Roberto Santos.

FERROVIÁRIA - Rodolfo; Igor Julião, Luan, Wanderson e Thallyson; Juninho, Rafael Miranda e Matheus Rossetto; João Paulo (Wescley), Samuel e Caíque (Danielzinho). Técnico: Sérgio Vieira.

GOL - Éder, aos 2 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Salim Fende Chavez.

CARTÕES AMARELOS - Rodolfo e Wanderson (Ferroviária).

RENDA - R$ 74.250,00.

PÚBLICO - 2.832 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).