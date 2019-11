São Bento vence Brasil de Pelotas e agora torce contra o Figueirense para não cair

O São Bento continua respirando na briga contra o rebaixamento para a Série C. Neste domingo, o time paulista venceu o Brasil de Pelotas por 3 a 1, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela 36.ª e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os donos da casa saíram atrás no placar, mas viraram o jogo no segundo tempo.

A vitória proporcionou um alívio ao São Bento, mas essa sensação pode ser passageira. Isso porque ainda neste domingo o Figueirense vai enfrentar o Cuiabá e, em caso de vitória catarinense, a equipe paulista estará rebaixada. O São Bento continua na lanterna da Série B, agora com 33 pontos - cinco atrás do Figueirense. Já o Brasil tem 43, em 13.º lugar.

Precisando vencer para continuar com chances de se livrar da Série C, o São Bento teve postura ofensiva, mas não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. Na melhor oportunidade antes do intervalo, aos 31 minutos, Paulinho ficou cara a cara com o goleiro, mas finalizou para fora.

O São Bento aumentou as investidas na etapa final, mas foi o Brasil que abriu o placar. Aos 13 minutos, Caio Rangel lançou Guilherme Queiroz, que driblou o goleiro e mandou com tranquilidade para o fundo da rede.

A resposta dos donos da casa foi imediata. Aos 15, Paulinho tocou para Zé Roberto, que dominou na entrada da área e chutou forte, sem chances de defesa para o goleiro Carlos Eduardo.

O gol de empate animou o time de Sorocaba, que foi para cima e virou o placar aos 28 minutos. Mansur cruzou do lado esquerdo e Héverton, de carrinho, mandou contra o próprio gol. No minuto seguinte saiu o terceiro. Minho começou a jogada, Rodolfo deu ótimo passe e Marcos Martins tocou na saída do goleiro.

O São Bento voltará a campo na quinta-feira, quando receberá o Londrina, às 19h15, novamente no Walter Ribeiro. No mesmo dia, mas às 21h30, o Brasil enfrentará o Atlético-GO no Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 3 x 1 BRASIL DE PELOTAS

SÃO BENTO - Henal; Marcos Martins, Eduardo, Alisson e Guilherme Romão (Mansur); Juliano (Fernandes), Fábio Bahia e Rodolfo; Paulinho, Caio Rangel (Minho) e Zé Roberto. Técnico: Marcelo Cordeiro (interino).

BRASIL DE PELOTAS - Carlos Eduardo; Ricardo Luz, Bruno Aguiar, Héverton e Willian Formiga; Eduardo Person, Leandro Leite (Diogo Oliveira), Murilo Rangel (Maicon Assis) e Juba (Douglas Baggio); Guilherme Queiroz e Ari. Técnico: Bolívar.

GOLS - Guilherme Queiroz, aos 13, Zé Roberto, aos 15, Héverton (contra), aos 28, e Marcos Martins, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Romão (São Bento); Ricardo Luz (Brasil de Pelotas).

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

RENDA - R$ 6.090,00.

PÚBLICO - 719 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).