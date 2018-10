São Bento fatura duelo direto contra CRB e se afasta da zona da degola

Jogando no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), o São Bento conseguiu fazer valer o fator casa para vencer um duelo direto e se afastar da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o time paulista venceu o CRB por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Zezinho, ainda no primeiro tempo, após uma bela jogada de Roni.

Com o resultado, o São Bento chega aos 43 pontos, na 12ª colocação, se afastando da zona de rebaixamento. Já o CRB segue margeando a degola. Com apenas 35 pontos, a equipe alagoana está na 16ª colocação. Tem a mesma pontuação do Juventude, que está em 17º e é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, mas fica na frente por conta dos critérios de desempate.

O São Bento começou com mais posse de bola e ditou o ritmo do jogo nos primeiros minutos, principalmente com jogadas pelas laterais do campo, cruzamentos na área e chutes de longa distância. Mas encontrava o CRB bem postado na defesa, respondendo em contra-ataques rápidos e que aos poucos foi crescendo no duelo.

Tanto que as primeiras chances de perigo vieram mesmo pelos lados. Aos 25 minutos, Edson Ratinho tabelou com Serginho e cruzou na área para Willians Santana. Mesmo sozinho na área, ele tentou dar uma voleio, mas, não pegou bem na bola e parou na defesa do goleiro Rodrigo Viana. No lance seguinte, foi a vez de Iago ter mais uma boa chance para o time visitante em um chute cruzado, mas ele também parou na defesa do arqueiro adversário.

A resposta do São Bento veio à altura. Aos 30 minutos, Samuel Santos lançou Tony na área, que chutou de primeira mas parou na defesa de João Carlos. No rebote, Roni chegou batendo, mas o goleiro do CRB conseguiu salvar mais uma vez, antes de a bola bater na trave e sair.

Depois disso, a partida seguiu aberta e não demorou para os donos da casa abrirem o placar. Aos 35 minutos, Roni fez bela jogada, driblou três zagueiros e encontrou Zezinho, livre de marcação. O camisa 7 teve o trabalho apenas de empurrar a bola para o fundo das redes. A partir daí, o duelo seguiu movimentado, mas o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória parcial do São Bento, por 1 a 0.

Atrás no placar, o CRB voltou para o segundo tempo com tudo, fazendo pressão na área adversária. Tanto que aos cinco minutos, conseguiu igualar o placar com Willians Santana, mas o jogador estava impedido e o árbitro invalidou o lance. Apesar disso, os visitantes seguiram em cima e tiveram mais uma boa chance com Eduardo Ratinho, em um chute cruzado, que mais uma vez parou na defesa do goleiro Rodrigo Viana.

A partir daí, as duas equipes fizeram algumas substituições, fato que deixou o duelo um pouco mais equilibrado no meio-campo. Mesmo assim o CRB não desistiu e seguiu buscando o empate. Aos 33 minutos, Felipe Menezes disparou em velocidade, se livrou dos marcadores e bateu firme da entrada da área. A bola pegou muita força e saiu raspando por cima do gol.

Nos minutos finais, o São Bento voltou a controlar o jogo e passou a segurar a bola no campo de ataque. Até por conta disso, a partida terminou mesmo com a vitória magra da equipe mandante, por 1 a 0.

Os dois times já voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 34ª rodada da Série B. Na sexta-feira, o São Bento faz um duelo paulista diante da Ponte Preta, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, às 17h. Já no sábado, o CRB volta a jogar em Maceió (AL) e recebe o Boa, no Estádio Rei Pelé, às 16h30.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BENTO 1 x 0 CRB

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Tony, Luizão, Anderson Salles e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Samuel Santos e Zezinho (Paulo Vinícius); Francis, Luidy (Ronaldo) e Roni (Diogo Oliveira). Técnico: Marquinhos Santos.

CRB - João Carlos; Edson Ratinho, Everton Sena, Lázaro e Paulinho; Claudinei, Serginho (Rafael Costa) e Luiz Otávio (Felipe Menezes); Iago, Willians Santana e Mazola (Diego Rosa). Técnico: Roberto Fernandes.

GOL - Zezinho, aos 35 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Cordeiro (São Bento); Everton Sena e Paulinho(CRB).

ÁRBTIRO - Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).

RENDA - R$ 24.960,00.

PÚBLICO - 1.911 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba(SP).