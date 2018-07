São Bento vence, mas CSA sustenta vantagem no mata-mata e vai à final da Série D

Agora o time alagoano fará a decisão da competição com o Volta Redonda, que sábado eliminou o Moto Club-MA. Os quatro semifinalistas já tinham garantido o acesso para a Série C.

Apoiado por sua torcida e sabendo que precisava vencer com boa vantagem de gols, o São Bento se atirou ao ataque, mas não conseguiu superar o bom esquema defensivo do CSA no primeiro tempo.

A pressão também foi total na etapa final até os 20 minutos, quando uma chuva de granizo alagou o campo e derrubou metade da iluminação do estádio municipal.

O jogo parou duas vezes. Quase no final, o time paulista conseguiu o gol com Magrão, mas já nos acréscimos. Não houve tempo para tentar algo mais. Festa alagoana no gramado. Enquanto o São Bento subiu para a Série C, o Estado de São Paulo perdeu dois times rebaixados para a Série D: a Portuguesa e o Guaratinguetá.