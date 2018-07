São Bento vence Mogi Mirim e assegura vice-liderança do Grupo A do Paulistão

Vida dura mesmo é a do Mogi Mirim, que não vence há cinco jogos e não marca há quatro. Sem vencer continua com apenas oito pontos, na lanterna do Grupo D, na penúltima posição geral e a caminho do rebaixamento para o Paulista A2 em 2017.

O primeiro tempo foi equilibrado e aberto. O São Bento quase abriu o placar com um gol contra bizarro, quando os zagueiros Paulão e Saimon literalmente bateram cabeça, a bola subiu e tocou em cima do travessão. A melhor chance do Mogi saiu com Jean Deretti, que bateu forte e acertou a trave do goleiro Henal.

No segundo tempo, porém, o visitante foi mais à frente. Tanto que abriu o placar logo aos nove minutos com Marcelo Cordeiro. Ele dominou na grande área, fez o giro e bateu forte. O Mogi entrou em desespero e o técnico Flávio Araújo fez suas três trocas. Mas não adiantou porque aos 25 minutos Edno marcou o segundo gol. Após escanteio cobrado por Marcelo Cordeiro, Pity não conseguiu chutar, mas a bola sobrou para a finalização forte de Edno bem no alto.

Depois disso não teve mais jogo. O São Bento se fechou bem e passou a explorar os contra-ataques, enquanto o Mogi Mirim não conseguiu entrar na bem armada defesa do visitante. O São Bento quase ampliou aos 40 minutos num chute na trave de Fábio Bahia. Mas fez seu terceiro gol aos 45 minutos, quando Bruninho tentou recuar de cabeça e fez um lançamento em velocidade para Morais. Ele carregou a bola e chutou entre as pernas do goleiro Daniel.

Na 11.ª rodada o Mogi Mirim vai enfrentar a Ponte Preta, quarta-feira, às 19h30, em Campinas. O São Bento vai receber a Ferroviária, em Sorocaba, a partir das 20 horas.

FICHA TÉCNICA

MOGI MIRIM 0 x 3 SÃO BENTO

MOGI MIRIM - Daniel; Paulão, Saimon, Bruno Costa e Bruno Teles; Neto (Gustavo), Bruninho, Jena Deretti e Lulinha (keké); Léo Arthur e Roni (Ortigozza). Técnico: Flávio Araújo.

SÃO BENTO - Henal; Bebeto (Régis), Pitty, João Paulo e Marcelo Cordeiro; Fabio Bahia, Serginho Catarinense e Clebson (Everton Sena); Rossi, Diego Clementino (Morais) e Edno. Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOLS - Marcelo Cordeiro, aos 9, Edno, aos 25, e Morais aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Adriano de Assis Miranda.

CARTOES AMARELOS - Jean Deretti e Gustavo (Mogi Mirim); Bebeto e Serginho Catarinense (São Bento).

RENDA - 2.535 pagantes.

PÚBLICO - R$ 12.845,00.

LOCAL - Estádio Vail Chaves, em Mogi Mirim (SP).