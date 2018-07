São Bento vence o Mogi Mirim e assume a liderança do seu grupo na Série C

O São Bento assumiu a liderança provisória do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C, neste sábado, ao vencer por 1 a 0 o Mogi Mirim. O jogo foi realizado no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, sendo válido pela décima rodada. O time sorocabano saltou para 16 pontos, uma na frente do Volta Redonda que fora de casa derrotou o Macaé por 3 a 0.

Mas os dois times podem ser superados pelo Botafogo, com 14 pontos, e que na segunda-feira completa a rodada em Ribeirão Preto diante do Bragantino, vice-lanterna com dez pontos.

O Ypiranga, com 13 pontos, segue em quarto lugar, fechando, neste momento a zona de classificação à próxima fase da Série C. O Mogi Mirim segue na lanterna, com oito pontos, enquanto o Macaé, com dez pontos, está em oitavo.

Pelo Grupo A, só houve um jogo à tarde. No clássico maranhense, o Moto Club superou o Sampaio Corrêa por 1 a 0. Em recuperação, o Moto aparece com 11 pontos, enquanto o Sampaio continua na zona de classificação, com 15.