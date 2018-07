São Bento vence Rio Claro e assume vice-liderança do Grupo A do Paulistão Beneficiado pela derrota do Linense para o Red Bull Brasil na manhã deste sábado, por 3 a 0, o São Bento voltou à vice-liderança do Grupo A do Campeonato Paulista ao vencer o Rio Claro, também por 3 a 0, no Estádio Walter Ribeiro, pela nona rodada. O atacante Anderson Cavalo foi o destaque com dois gols - Edno completou.