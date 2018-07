São Bento vence São Bernardo e tira Santos da liderança do Grupo A

O São Bento venceu mais uma, na manhã deste domingo, e assumiu a liderança do Grupo A do Campeonato Paulista. Com uma atuação segura, o time de Sorocaba superou o São Bernardo, por 3 a 0, no estádio Walter Ribeiro, em casa, pela quarta rodada. Os mandantes não puderam contar com o técnico Paulo Roberto, internado por conta de uma arritmia cardíaca sofrida na quinta-feira. O auxiliar Luisinho Rangel comandou o time.

Esta foi a segunda vitória consecutiva dos sorocabanos, que continuam invictos. O clube chegou aos oito pontos no Grupo A e deixaram para trás o Santos. O time santista tem o mesmo número de pontos, mas perde no saldo de gols: 4 a 3. Por outro lado, o São Bernardo perdeu a primeira e segue no terceiro lugar do Grupo B, com cinco pontos.

A vitória do São Bento foi construída com dois pênaltis no primeiro tempo. Aos 14 minutos, o zagueiro Luciano Castán segurou o atacante Edno na área e o árbitro Thiago Luis Scarascati deu o pênalti. Na cobrança, aos 16 minutos, o lateral Marcelo Cordeiro bateu no canto esquerdo do goleiro Daniel.

Os donos da casa continuaram melhores no jogo. Até que aos 28 minutos, o atacante Rossi invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro. Nova penalidade anotada pelo árbitro. Na cobrança, no minuto seguinte, Marcelo Cordeiro esbanjou categoria e bateu de cavadinha no meio do gol.

O terceiro gol foi marcado em chute do meia Clébson, de fora da área, no canto esquerdo de Daniel, logo aos três minutos do segundo tempo. Foi uma pá de cal na esperança de reação do visitante. Debaixo de um calor de 30 graus, o ritmo dos times caiu. O resultado parecia definido. Realmente estava.

No próximo sábado, às 19h30, o São Bento volta a campo para enfrentar a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Enquanto isso, o São Bernardo joga contra o Linense, no mesmo dia, às 17h, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BENTO 3 X 0 SÃO BERNARDO

SÃO BENTO - Henal; Régis, João Paulo, Pitty e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Éder, Clébson e Morais (Diego Clementino); Rossi (Fernandinho) e Edno (Rodriguinho). Técnico - Luisinho Rangel (interino).

SÃO BERNARDO - Daniel; Eduardo (Lucas Newiton), Diego Ivo, Luciano Castán e Léo Veloso; Daniel Pereira, Daniel Amora (Walterson), Marino, Magal e Jean Carlos (Paulo Marcelo); Henan. Técnico - Roberto Fonseca.

GOLS - Marcelo Cordeiro, de pênalti, aos 16 e aos 29 minutos do primeiro tempo; Clebson, aos 3 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

CARTÕES AMARELOS - Luciano Castán, Léo Veloso, Jean Carlos (São Bernardo).

CARTÃO VERMELHO - Léo Veloso (São Bernardo)

RENDA - R$ 70.550,00.

PÚBLICO - 2.810 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).