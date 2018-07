São Bento vira em cima do Capivariano e se mantém na elite do Paulistão Foi no sufoco, mas o São Bento finalmente acabou com qualquer risco de rebaixamento para a Série A2 estadual nesta sexta-feira. Apesar de ter saído atrás do placar, o time da casa se recuperou e venceu o Capivariano por 2 a 1, de virada, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), pela 14.ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista.