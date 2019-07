São Bento x Sport: transmissão e hora do jogo pela Série B do Brasileiro

São Bento e Sport se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo que marca o retorno da competição após a paralisação para a disputa da Copa América.

São Bento x Sport: transmissão

São Bento x Sport terá transmissão pelos canais SporTV e Premiere, que também passará a partida online pelo seu site e aplicativo.

O São Bento está na 16ª colocação, com sete pontos, e precisa da vitória para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento. Já o Sport aparece na quinta posição, com 15 pontos e pode se aproximar do líder Bragantino, que soma 19.

Durante a paralisação para a Copa América, o São Bento fez um amistoso contra o Santos e perdeu por 3 a 1. Na Série B, a equipe de Sorocaba perdeu por 1 a 0 para o Vila Nova na última vez em que esteve em campo.

O Sport emplacou uma sequência de três vitórias consecutivas na Série B, até a paralisação da competição. Na última rodada, derrotou o CSA por 3 a 1.