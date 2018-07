São Bernardo anuncia a saída do técnico Ruy Scarpino

O treinador conversou com o presidente Luiz Fernando Teixeira e ambos acharam que a mudança seria o melhor para o clube neste momento. O São Bernardo não vence há cinco rodadas. E perdeu na última quinta para o Bragantino por 3 a 0, em Bragança Paulista. "O Ruy foi muito importante na história do clube. Foi ele que o São Bernardo chegou à elite do futebol paulista. As portas do clube estarão sempre abertas", afirmou o mandatário.

No confronto deste domingo contra o Ituano, o São Bernardo será comandado por Edson Boaro, diretor das categorias de base. O time se encontra na 16.ª colocação do Campeonato Paulista, com cinco pontos.

Antes da queda de Ruy Scarpino, perderam o emprego outros seis técnicos: Toninho Cecílio (São Caetano), Rogério Micale (Prudente), Luciano Dias (Noroeste), Ademir Fonseca (Oeste), Fernando Diniz (Paulista) e Roberto Fonseca (Botafogo).