São Bernardo assume a liderança provisória do Grupo B do Paulistão

Em sua estreia dentro de casa, o São Bernardo venceu o Oeste por 1 a 0, em partida realizada na noite desta terça-feira, no Estádio Primeiro de Maio, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Antes, o time do ABC Paulista já havia empatado com o Santos, por 1 a 1, na Vila Belmiro, assumindo assim a liderança provisória do Grupo B.

Este grupo tem o Palmeiras como cabeça de chave. A equipe da capital paulista, que joga nesta quinta diante do São Bento, soma três pontos, contra quatro do São Bernardo. Novorizontino e Ituano têm um cada, enquanto a Ponte Preta ainda não pontuou.

Motivado com a vitória diante da Ponte Preta, por 3 a 1, o Oeste entrou melhor no duelo contra o São Bernardo e iniciou a partida com uma marcação avançada, pressionando a saída de bola rival. A tática deu certo e logo aos dois minutos aconteceu a primeira chance de perigo. Marcelinho Paraíba cruzou na cabeça de Renan Mota, que cabeceou na trave.

O São Bernardo se encolheu e aceitava fácil a marcação do Oeste. Aos 48 minutos, porém, a equipe da casa foi para cima e abriu o marcador. Após bate-rebate na área, Magal recebeu na esquerda e obrigou o goleiro Jéfferson Romário fazer um milagre. Na sobra, Marino só teve o trabalho de empurrar para as redes.

No segundo tempo, o São Bernardo jogou com o regulamento debaixo do braço. O técnico Roberto Fonseca recuou o time, que não dava espaços para o Oeste chegar com perigo, tanto que a melhor chance aconteceu aos dez minutos, num chute de longe de Marcelinho Paraíba. A bola foi para fora.

O São Bernardo, agora, só volta a campo depois do carnaval no dia 11 de fevereiro, contra o Botafogo, às 18h30, em Ribeirão preto, no estádio Santa Cruz. No dia 10, o Oeste vai tentar a reabilitação contra o Palmeiras, em duelo marcado para o estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BERNARDO 1 x 0 OESTE

SÃO BERNARDO - Daniel; Eduardo (Lucas Newiton), Diego Ivo, Luciano Castán e Léo Veloso; Daniel Pereira, Daniel Amora, Marino e Cañete (Walterson); Magal e Jefferson Kanu (Paulo Marcelo). Técnico - Roberto Fonseca.

OESTE - Jéferson Romário; Amaral, Brinner, Ligger e Fernandinho (João Gabriel); Betinho, Elivélton (Guilherme Amorim), Renan Mota e Marcelinho Paraíba; Mazinho (Danielzinho) e Ricardo Bueno. Técnico Renan Freitas.

GOL - Marino, aos 48 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Aurélio SantAnna Martins.

CARTÕES AMARELOS - Daniel Amora e Walterson (São Bernardo); Fernandinho (Oeste).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).