São Bernardo bate Linense e mira vaga no Grupo C

LINS - O São Bernardo se manteve na briga pela classificação no Grupo C do Campeonato Paulista. Neste domingo, o time do ABC derrotou o Linense por 3 a 1, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, pela décima rodada, e colou na Ponte Preta na briga pela segunda vaga.

Com o resultado, o São Bernardo chegou aos mesmos 18 pontos da Ponte, mas é o terceiro colocado por ter uma vitória a menos que o adversário: 6 a 5. O Linense, por outro lado, é o quarto colocado no Grupo A, com dez pontos, e ficou mais perto do rebaixamento. A equipe tem a 16ª campanha no geral, logo acima da zona da degola.

A primeira etapa começou quente, com os dois times jogando abertos e indo para cima. Logo no primeiro minuto, o Linense carimbou o travessão em cabeçada de Rodrigo Tiuí. A resposta dos mandantes demorou apenas seis minutos e veio na mesma moeda. Eduardo recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro.

Mesmo com o goleiro Anderson batido na jogada, Gil finalizou na trave. Na sobra, Bady arriscou de fora da área e o camisa 1 dos mandantes fez grande defesa. Diante do começo eletrizante, o time visitante conseguiu manter a cabeça no lugar e abriu o placar.

Aos 18, Bady fez boa jogada individual e encontrou Edson entrando livre. O volante invadiu a área e bateu na saída de Anderson, sem chances de defesa. No final da primeira etapa, em lance estranho, o São Bernardo ampliou. Após cobrança de lateral, Luiz Otávio tentou afastar, mas carimbou o meia Bady. A bola ficou "viva" dentro da área e sobrou para o camisa 10 dos visitantes mandar de primeira para as redes.

O Linense voltou dos vestiários disposto a ir para o tudo ou nada. Por isso o São Bernardo teve espaço para trabalhar e criou boas chances de marcar, com Bady e Edson. Mesmo sem fazer uma boa partida, o Linense conseguiu diminuir o marcador. Aos 15 minutos, Anselmo aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou sem chances para Wilson Júnior.

O gol animou os donos da casa, que passaram o "alugar" o campo de ataque, sem levar perigo a Wilson Júnior. A pressão, no entanto, não funcionou. Nos acréscimos, Alex Moraes carimbou o travessão em cabeçada, mas o São Bernardo respondeu de forma fatal. Bady puxou contra-ataque e finalizou na saída do goleiro, aos 47.

O Linense volta a campo na próxima sexta-feira. O time de Lins vai até Itu enfrentar o Ituano, às 19h30, no Estádio Novelli Júnior. Na quinta-feira, o São Bernardo encara o Palmeiras, no Estádio Pacaembu, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA:

LINENSE 1 x 3 SÃO BERNARDO

LINENSE - Anderson; Marcelo, Fernando (Luiz Otávio), Alex Morais e João Paulo; Renan Teixeira, Thiago Santos (Branquinho), Fernandinho e Nikão; Rodrigo Tiuí (Diniz) e Anselmo. Técnico: Bruno Quadros.

SÃO BERNARDO - Wilson Júnior; Rafael Cruz, Luciano Castan, Fernando Lombardi e Eduardo; Dudu Lima (Willan Favoni), Marino, Edson e Bady; Elionar Bombinha (Careca) e Gil (Diego Jussani). Técnico: Edson Boaro.

GOLS - Edson, aos 18, e Bady, aos 41 minutos do primeiro tempo. Anselmo, aos 16, e Bady, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diniz (Linense); Gil, Edson e Rafael Cruz (São Bernardo).

ÁRBITRO - Antônio Rogério Batista do Prado.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).