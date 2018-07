São Bernardo bate São Bento e manda Corinthians para a lanterna do Grupo A

O resultado fez São Bernardo saltar para a segunda posição do Grupo A, com três pontos. Atrás apenas do líder Ituano, que chegou aos quatro, após bater o Palmeiras por 1 a 0. A vitória do time do ABC também deixa o Corinthians na lanterna da chave, com três pontos, mas com pior saldo: -1. O time de Sorocaba segue no último lugar do Grupo C e na zona de rebaixamento, sem somar pontos.

A partida começou movimentada, com um gol para cada lado logo no início. O São Bernardo saiu na frente. Aos dois minutos, o lateral Eduardo levantou pelo lado direito e o atacante Walterson se antecipou para desviar de cabeça para as redes. O empate aconteceu aos 11. O meia Clebson recebeu na área e só rolou para o atacante Magrão, livre, escorar de chapa.

O segundo tempo foi equilibrado, mas na parte final do jogo ficou visível a falta de condição física do São bento, que quarta-feira empatou com o Paraná por 1 a 1 e foi eliminado da Copa do Brasil. O São Bernardo aproveitou o cansaço do adversário e passou a criar boas chances. O gol da vitória, no entanto, só saiu aos 43 minutos do segundo tempo. O atacante Edno aproveitou cruzamento rasteiro da direita e mandou para as redes de canhota.

Na próxima quinta-feira, às 19h30, o São Bernardo volta a campo para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque. O São Bento visita o Ituano, na quarta-feira, às 17 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BERNARDO 2 X 1 SÃO BENTO

SÃO BERNARDO - Daniel; Eduardo, Edimar, Anderson Conceição e Breno; Vinícius Kiss, Fellipe Mateus (Alyson) e Rafael Costa (Patrick Vieira); Rodolfo (Marcinho), Edno e Walterson. Técnico: Sérgio Vieira.

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Bebeto (Régis Souza), Pitty, João Paulo e Marcelo Cordeiro (Denner); Fábio Bahia, Itaqui, Clebson, Morais e Renan Motta; Magrão (Jobinho). Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOLS - Walterson, aos 2, e Magrão, aos 11 minutos do primeiro tempo; Edno, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Costa, Alyson (São Bernardo); Pitty, João Paulo (São Bento).

RENDA - R$ 22.620,00.

PÚBLICO - 2.162 pagantes.

LOCAL - Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).