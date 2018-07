São Bernardo derrota o XV de Piracicaba e se reabilita no Paulistão

O XV de Piracicaba conheceu a sua segunda derrota seguida no Campeonato Paulista ao cair, nesta terça-feira, para o São Bernardo pelo placar de 2 a 1, em partida realizada no estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), pela segunda rodada. Com o placar, o time do ABC conquista a reabilitação, após perder do Bragantino e fica provisoriamente na vice-liderança do Grupo A, com três pontos, mesma pontuação do São Paulo. O clube piracicabano, que foi derrotado pelo Mogi Mirim na estreia, é o lanterna do Grupo D.

Disposto a se reabilitar, o XV de Piracicaba tomou a iniciativa do confronto. A boa fase durou pouco, pois aos 19 minutos saiu novamente atrás no placar. Após cobrança de falta de Rafael Cruz na segunda trave, Marino chegou chutando de primeira e mandando a bola no fundo das redes de Diogo Silva. O clube de Piracicaba até tentou uma reação ainda na primeira etapa, mas esbarrou na forte marcação do São Bernardo.

Na volta do intervalo, o São Bernardo não deixou o XV de Piracicaba respirar. Logo no minuto inicial, praticamente decretou a vitória. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou dentro da área para Marino, que chutou cruzado para marcar. A bola chegou a desviar na defesa e enganou Diogo Silva.

Com 2 a 0 no placar, o XV de Piracicaba demorou para reagir e só fez isso aos 42 minutos. A defesa do São Bernardo afastou mal e a bola sobrou para Daniel Bueno, que pegou de primeira e marcou um golaço. Porém, já era tarde para buscar, pelo menos, o empate.