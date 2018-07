São Bernardo e São Bento ficam no empate sem gols no Paulistão

Apesar de não vencer há quatro partidas, o São Bernardo encerrou uma sequência de três derrotas seguidas e somou seu oitavo ponto, aparecendo na quarta colocação do Grupo A. O São Bento também está em quarto lugar, mas no Grupo B, com nove pontos.

Os times protagonizaram um primeiro tempo de baixa qualidade técnica e poucos lances de perigo. Os donos da casa tiveram mais posse de bola, mas abusavam das jogadas aéreas. Em uma delas, Lúcio Flávio cabeceou para defesa segura de Henal. Em uma das únicas vezes que chutou ao gol, o São Bento levou perigo em cobrança de falta do meia Éder Loko. A bola passou raspando o travessão de Daniel.

O segundo tempo começou fraco tecnicamente, mas foi melhorando com o passar do tempo, já que o empate não servia para ninguém. Aos 18 minutos, Romário recebeu dentro da área e bateu no travessão de Daniel. A resposta do São Bernardo veio com Lúcio Flávio. Henal rebateu chute de Jean Carlos e o atacante quase conseguiu completar. Depois, Luciano Castán evitou o gol do São Bento ao salvar, em cima da linha, finalização de Diego Barboza. Nos minutos finais, o time da casa perdeu pelo menos três boas oportunidades. Poderia ter vencido.

O São Bernardo volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Corinthians, às 22 horas, no Itaquerão, pela nona rodada do Paulistão. Na quinta-feira, o São Bento vai até a capital enfrentar o São Paulo, às 19h30, no Estádio Morumbi.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 0 X 0 SÃO BENTO

SÃO BERNARDO - Daniel; Rafael Cruz, Diego Jussani, Luciano Castán e Vicente; Dudu (Vanger), Marino, Moradei, Magal (Maycon) e Cañete (Jean Carlos); Lúcio Flávio. Técnico - Edson Boaro.

SÃO BENTO - Henal; Alex Reinaldo, Xandão, João Paulo e Marcelo Cordeiro; Éder, Renan Teixeira, Serginho Catarinense (Giovanni) e Éder Loko (Diego Barboza); Renan Mota (Chico) e Romário. Técnico - Paulo Roberto Santos.

ÁRBITRO - Luiz Vanderlei Martinucho

CARTÕES AMARELOS Cañete, Jean Carlos e Luciano Castán (São Bernardo); Renan Mota e Diego Barboza (São Bento)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo.