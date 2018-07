São Bernardo é único paulista a avançar na Série D; Lusa, Ituano e Audax caem

A Série D do Campeonato Brasileiro terá apenas um time paulista na segunda fase: o São Bernardo, que venceu o Novo Hamburgo dentro de casa e garantiu a classificação no Grupo A16. A sexta rodada foi toda disputada nesta noite de domingo e com 34 jogos. A nova fase também ficou definida.

Após a rodada, o Villa Nova-MG foi o pior primeiro colocado. Inter de Lages-SC e Desportiva-ES foram eliminadas mesmo ficando em segundo lugar dos seus grupos, como piores vice-líderes. Para a próxima fase o conceito de regionalização será mantido, evitando viagens longas e desgastantes, fora do orçamento dos clubes.

Todos os 32 times que classificaram à segunda fase estão a seis jogos do tão sonhado acesso à Série C. Assim como nas temporadas anteriores, a competição agora será em formato mata-mata, com o gol fora de casa como critério de desempate. Os clubes com as melhores campanhas terão sempre a vantagem de decidir dentro de casa.

PAULISTAS

Mesmo precisando de apenas um empate para selar a classificação, o São Bernardo não quis nem saber e derrotou o Novo Hamburgo-RS por 2 a 1 no estádio Primeiro de Maio, no ABC Paulista. A equipe terminou na liderança do Grupo A16, com 13 pontos. O seu adversário na próxima fase será o Metropolitano-SC.

O XV de Piracicaba conseguiu uma grande vitória, fora de casa, ao fazer 4 a 3 no São Paulo-RS, mas acabou desclassificado pela combinação de resultados. Audax, Red Bull Brasil, Ituano e Portuguesa não venceram e também foram eliminados.

Entre eles, a Lusa foi superada pela Desportiva-ES por 1 a 0, fora de casa, enquanto o Red Bull e o Ituano caíram respectivamente pelo mesmo placar diante do Espírito Santo-ES (em casa) e São José-RS (como visitante). Já o Audax foi eliminado ao empatar por 2 a 2 com o Itumbiara-GO, em Osasco.

Confira os confrontos da próxima fase*:

Atlético-AC x São Raimundo-PA

Gurupi-TO x Princesa do Solimões-AM

Rio Branco-AC x Altos-PI

Santos-AP x São Francisco-PA

Guarany-CE x Parnahyba-PI

Globo-RN x Maranhão-MA

Juazeirense-BA x Campinense-PB

Fluminense-BA x Sousa-PB

América-RN x Comercial-MS

Ceilândia x Jacobina-BA

União-MT x URT-MG

Portuguesa-RJ x Aparecidense-GO

Boavista-RJ x Espírito Santo-ES

Operário-PR x Villa Nova-MG

São Bernardo-SP x Metropolitano-SC

São José-RS x Brusque-SC

(*) Os times à esquerda vão disputar o jogo de volta do mata-mata em casa

Confira os resultados da sexta rodada:

Real Desportivo-RO 0 x 1 Princesa do Solimões-AM

Atlético-AC 4 x 0 Trem-AP

Fast Clube-AM 1 x 1 Baré-RR

Gurupi-TO 3 x 1 São Raimundo-PA

São Francisco-PA 3 x 2 Genus-RO

São Raimundo-RR 1 x 0 Rio Branco-AC

Altos-PI 4 x 0 Tocantins-TO

Santos-AP 2 x 1 Cordino-MA

Maranhão-MA 3 x 0 Potiguar-RN

Guarany de Sobral-CE 2 x 1 River-PI

América-PE 1 x 1 Guarani de Juazeiro-CE

Globo-RN 2 x 0 Parnahyba-PI

Juazeirense-BA 0 x 1 Coruripe-AL

Central-PE 0 x 1 Sousa-PB

Fluminense-BA 2 x 2 Itabaiana-SE

Campinense-PB 2 x 0 Atlético-PE

Murici-AL 0 x 2 América-RN

Sergipe-SE 2 x 0 Jacobina-BA

Anápolis-GO 2 x 0 Ceilândia-DF

Sinop-MT 2 x 3 Comercial-MS

Luziânia-DF 3 x 3 Aparecidense-GO

Sete de Setembro-MS 1 x 2 União Rondonópolis-MT

Audax-SP 2 x 2 Itumbiara-GO

URT-MG 0 x 0 Portuguesa-RJ

Bangu-RJ 1 x 1 Villa Nova-MG

Desportiva-ES 1 x 0 Portuguesa-SP

Boavista-RJ 3 x 1 Caldense-MG

Red Bull Brasil-SP 0 x 1 Espírito Santo-ES

São Paulo-RS 3 x 4 XV de Piracicaba-SP

Brusque-SC 1 x 0 Operário-PR

Foz do Iguaçu-PR 1 x 1 Internacional-SC

São Bernardo-SP 2 x 1 Novo Hamburgo-RS

São José-RS 1 x 0 Ituano-SP

PSTC-PR 0 x 1 Metropolitano-SC