São Bernardo empata fora de casa com o Metropolitano pela 2ª fase da Série D

Com o esperado equilíbrio, começou neste sábado, com quatro jogos, a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Único representante paulista que restou de um grupo inicial de seis times, o São Bernardo empatou por 1 a 1 com o Metropolitano, em Blumenau (SC). E agora joga por um empate sem gols, em casa, no próximo sábado, para avançar.

O time paulista saiu na frente com Johny, de cabeça, aos nove minutos do segundo tempo. Até tentou segurar o resultado, mas sofreu o empate aos 29, em gol marcado por Elton, também de cabeça.

Último time a se classificar, a Desportiva perdeu no Espírito Santo para o Operário-PR, por 2 a 0, com gols de Quirino, ambos no segundo tempo. Agora o time paranaense pode ser batido até por 1 a 0 em Ponta Grossa, para avançar na competição.

Em Aparecida de Goiânia, o Aparecidense não conseguiu abrir vantagem em cima do América-RN e ficou no 0 a 0. O time potiguar joga por uma vitória simples na volta, no próximo sábado, em Natal. Em Patos de Minas, a URT venceu por 1 a 0 a Portuguesa carioca, com gol de Fábio Alves cobrando pênalti as 14 minutos do segundo tempo.

Confira os jogos de ida da segunda fase da Série D:

Sábado

Desportiva 0 x 2 Operário-PR

URT 1 x 0 Portuguesa-RJ

Aparecidense 0 x 0 América-RN

Metropolitano-SC 1 x 1 São Bernardo

Domingo

15h30 - Brusque x São José-RS

16h - Comercial-MS x Ceilândia

Villa Nova-MG x União-MT

Espírito Santo x Boavista-RJ

Jacobina-BA x Juazeirense

Sousa-PB x Guarany de Sobral

Parnahyba-PI x Globo-RN

Maranhão x Rio Branco-AC

17h - Princesa do Solimões-AM x Gurupi-TO

Campinense x Fluminense-BA

Segunda-feira

20h - Altos x Santos-AP

20h30 - São Francisco-PA x Atlético-AC