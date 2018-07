São Bernardo empata no final e afunda Atlético Sorocaba

O São Bernardo conseguiu um empate heroico nesta quinta-feira, pela 15.ª rodada do Campeonato Paulista. No estádio 1.º de Maio, o time de São Bernardo do Campo perdia para o Atlético Sorocaba, por 2 a 0, até os 46 minutos do segundo tempo, mas, em dois minutos, com o zagueiro Luciano Castán e o atacante Gil, chegou à igualdade.

Com isto, o São Bernardo quebrou a série de duas derrotas seguidas, para São Paulo e Penapolense, mas mesmo assim segue ameaçado pela zona de rebaixamento, chegando aos 16 pontos em 13.º lugar. Por sua vez, o Atlético Sorocaba se complica de vez, já que fica com 10 pontos, na vice-lanterna, e tem um jogo de vida ou morte contra o Guarani, neste domingo, em Campinas, na próxima rodada. Os sorocabanos vinham de quatro derrotas seguidas.

O jogo começou com os times errando muitos passes, sem grandes jogadas. Mas o São Bernardo se acertou e tinha mais posse de bola. No entanto, não era efetivo no campo de ataque. Com isto, em uma rápida jogada, aos 32 minutos, o Atlético Sorocaba conseguiu fazer o seu gol. Bruninho fez boa jogada e lançou para o lateral-direito Edson Sitta, que bateu da entrada da área, sem chances para Wilson Júnior.

O São Bernardo não voltou bem para o segundo tempo e encontrava muitas dificuldades na criação das jogadas. O Atlético Sorocaba controlava o jogo e deixava o tempo passar. Aos 35 minutos, "matou o jogo". Após cobrança de falta na medida, o zagueiro César subiu mais que todo mundo e testou com força, para baixo, praticamente matando o jogo.

Mas o que ninguém esperava era uma reação do São Bernardo. Aos 46 minutos, após cruzamento, a bola sobrou para o zagueiro Luciano Castán, que bateu no ângulo de Felipe Alves. Dois minutos depois, Gil tabelou com Wagner Diniz dentro da área e, após cruzamento, desviou para o fundo das redes, empatando o jogo.

Os times voltam ao gramado no próximo domingo. O Atlético Sorocaba joga contra o Guarani, em Campinas. Já o São Bernardo encara o União Barbarense, em Santa Bárbara D´Oeste.

SÃO BERNARDO 2 x 2 ATLÉTICO SOROCABA

SÃO BERNARDO - Wilson Júnior; Régis, Luciano Castán, Fernando Lombardi e Gleidson (Wagner Diniz); Dudu (Judson), Daniel Pereira, Bady e Michael (Ricardinho); Gil e Fernando Baiano. Técnico: Wagner Lopes.

ATLÉTICO SOROCABA - Felipe Alves; Edson Sitta, César, Murilo e Carlinhos; Rai, Gerson (Wellington), Gilberto Santos e Mateus Borges (Misael); Bruninho (Adriano Chuva) e Alex William. Técnico: Vágner Benazzi.

GOLS - Edson Sitta, aos 32 minutos do primeiro tempo; César, aos 35, Luciano Castán, aos 46, e Gil, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fernando Lombardi, Dudu e Gil (São Bernardo); Edson Sitta, Murilo e Bruninho (Atlético Sorocaba).

ÁRBITRO - Paulo Cesar Oliveira (Fifa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).