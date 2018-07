São Bernardo encerra jejum e vence o Noroeste

SÃO BERNARDO DO CAMPO - Depois de sete rodadas, o São Bernardo fez as pazes com a vitória neste domingo ao bater o Noroeste em casa, por 2 a 0, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O resultado teve ainda um significado importante para o time do ABC porque tirou o novato da lanterna e o colocou em 15.º lugar, com oito pontos. O Noroeste, com a mesma pontuação e apenas uma vitória, está em 17.º lugar, na zona de rebaixamento.

A única vitória do São Bernardo tinha acontecido na primeira rodada, quando superou, em casa, o Grêmio Prudente, por 3 a 1. Agora, vinha de três derrotas seguidas. Por isso, o técnico Estevam Soares resolveu mudar o esquema tático. Optou pelo 4-4-2, com o volante Guto sendo improvisado na lateral-direita. Pelo seu setor saíram os melhores lances do time, inclusive os gols.

O primeiro gol foi marcado aos 14 minutos do primeiro, por Danielzinho. Ele deu um carrinho e se antecipou ao goleiro André Luís, após o cruzamento de Guto. Três minutos depois, o mesmo Danielzinho foi empurrado por Mateus e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Dirceu deslocou o goleiro André Luís e mandou a bola para as redes.

O São Bernardo continuou no ataque, tanto que o goleiro André Luís ainda fez duas grandes defesas. O Noroeste tentou melhorar ao abandonar o esquema com três zagueiros, mas não ganhou força no ataque.

No segundo tempo, o São Bernardo voltou precavido, mas não teve muito trabalho com o Noroeste, que não mostrou qualidade e eficiência ofensiva.

O São Bernardo joga na Vila Belmiro no sábado, às 18h30, contra o Santos. No domingo, também às 18h30, o Noroeste recebe o São Caetano, em Bauru.

SÃO BERNARDO - 2 - Marcelo Pitol; Guto, Leandro Camilo, Amarildo e Reinaldo; Dirceu, Lucas, Willian Favoni e Júnior Xuxa (Kauê); Eliomar Bombinha (Nena) e Danielzinho (Nenê). Técnico - Estevam Soares.

NOROESTE - 0 - André Luis; Cris, Matheus e Hallison (Diego); Gustavo (Betinho), Júlio César, Tiago Ulisses, Thiago Marin (Altair) e Giovani; Ricardinho e Zé Carlos. Técnico - Lori Sandri.

Gols - Danielzinho, aos 14, e Dirceu (pênalti), aos 18 minutos do primeiro tempo; Árbitro - Robério Pereira Pires; Cartões amarelos - Júlio César e Danielzinho; Renda e público - Não disponíveis; Local - Estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo

