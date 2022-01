São Bernardo estreia no Paulistão com vitória sobre o Água Santa

Em clássico válido pela primeira rodada do Paulistão, o São Bernardo contou com gol do estreante Paulinho Moccelin para vencer o Água Santa, por 1 a 0, no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema.

Ainda zerado, o Água Santa caiu para a lanterna do Grupo A. Já o São Bernardo somou seus primeiros três pontos e assumiu a liderança do Grupo B.

O primeiro tempo em Diadema foi aberto, mas o São Bernardo mostrou mais competência para abrir o placar aos 17 minutos. Paulinho Moccelin recebeu de Silvinho e mandou no canto de Matheus Inácio. O Água Santa chegou a criar oportunidades para empatar com Hélder e Dadá Belmonte.

Pressionado pela torcida, o Água Santa voltou do intervalo mais ligado, mas faltava acertar a finalização. Cristiano e Leandro Silva erraram o alvo, enquanto Fernandinho parou em Alex Alves. O São Bernardo se segurou e chegou a levar perigo em alguns contra-ataques.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela segunda rodada. O Água Santa enfrenta a Ferroviária, às 18h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Em São Bernardo do Campo, o São Bernardo recebe o Palmeiras, às 16 horas, no Primeiro de Maio.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 0 X 1 SÃO BERNARDO

ÁGUA SANTA - Matheus Inácio; Leandro Silva, Rodrigo Sam, Hélder e Rhuan; Caíque (Wesley Pionteck), Gabriel Terra (Matheus Oliveira), Emerson (Cristiano) e Dadá Belmonte; Caio Dantas (Fernandinho) e Lelê (Alyson). Técnico: Sérgio Guedes.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Lucas Ferron, Joílson, Matheus Salustiano e Igor Fernandes; Rodrigo Souza, Léo Gomes (Romisson) e Silvinho (Cesinha); Matheus Davó, João Carlos (Rafinha) e Paulinho Moccelin (Gustavo Ramos depois Ítalo). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Paulinho Moccelin, aos 17 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Thiago Lourenço de Mattos.

CARTÕES AMARELOS - Cristiano e Rodrigo Sam (Água Santa); João Carlos, Rafinha e Paulinho Moccelin (São Bernardo).

RENDA - R$ 32.600,00.

PÚBLICO - 1.147 pagantes.

LOCAL - Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP).