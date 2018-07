São Bernardo ganha de virada do Atlético Sorocaba pelo Paulistão

SÃO BERNARDO DO CAMPO - Foi no sufoco, mas o São Bernardo conseguiu reencontrar o caminho das vitórias depois de três tropeços no Paulistão. Apesar de ter saído atrás do placar, o time do ABC conseguiu a virada sobre o Atlético Sorocaba, por 3 a 1, na noite desta terça-feira, no Estádio 1º de Maio, pela sétima rodada do campeonato, e se reabilitou.

Além de acabar com o jejum, o resultado recolocou o São Bernardo na vice-liderança do Grupo C, com 13 pontos - a ponta é do Santos, com 19. Já o Atlético Sorocaba continua sem vencer no campeonato e amarga a lanterna do Grupo A, com apenas dois pontos.

O primeiro tempo foi bastante movimentado em São Bernardo do Campo. Com mais posse de bola, os donos da casa encontraram um pouco de dificuldade para furar a retranca adversária, mas assustaram em cabeçada de Marino que mandou a bola no travessão.

Já o Atlético Sorocaba explorava o contra-ataque. Assim, também acertou a trave após cruzamento de Fabinho Capixaba. Wilson Júnior ainda fez duas boas defesas em finalizações de Michel e Jefferson Maranhão, impedindo o primeiro gol dos visitantes.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Luciano Castán falhou e deixou a bola nos pés de Danilo Alves, que entortou Diego Jussani dentro da área e chutou na saída do goleiro, fazendo 1 a 0 para o Atlético Sorocaba. Incentivado pela torcida, o São Bernardo não demorou muito para empatar. Aos nove, Gil fez boa jogada dentro da área e cruzou na cabeça de Rodrigo Careca, que completou para as redes.

Depois disso, a partida foi toda dominada pelos donos da casa, que viraram o placar aos 28 minutos. Elionar Bombinha aproveitou rebote do goleiro Deola e cruzou na cabeça de Gil. No final, o Atlético Sorocaba partiu de maneira desorganizada ao ataque e viu o São Bernardo marcar o terceiro já aos 45, com o volante Willian Favoni.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela oitava rodada do Paulistão. O São Bernardo enfrenta o Comercial em Ribeirão Preto, enquanto o Atlético Sorocaba recebe a Ponte Preta.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BERNARDO 3 X 1 ATLÉTICO SOROCABA

SÃO BERNARDO - Wilson Júnior; Rafael Cruz, Diego Jussani, Luciano Castan e Eduardo; Marino (Erick Flores), Dudu, Alex (Elionar Bombinha) e Bady; Gil (Willian Favoni) e Rodrigo Careca. Técnico - Edson Boaro.

ATLÉTICO SOROCABA - Deola; Fabinho Capixaba, Lima, Tiago e Matheus; Chaba (Marcinho), Fernando, Boquita e Jefferson Maranhão; Michel (Tiago Chulapa) e Danilo Alves (Chico). Técnico - Roberto Cavalo.

GOLS - Danilo Alves, a 1, Rodrigo Careca, aos nove, Gil, aos 28, e Willian Favoni, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Philippe Lombard.

CARTÕES AMARELOS - Diego Jussani (São Bernardo); Lima, Boquita e Chaba (Atlético Sorocaba).

RENDA - R$ 27.335,00.

PÚBLICO - 8.448 pagantes.

LOCAL - Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).