São Bernardo ganha e é o 15º classificado para a 2ª fase da Copinha

A rodada das 14 horas desta terça-feira definiu mais um classificado antecipadamente à segunda fase da 47.ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com uma vitória apertada sobre o ABC por 1 a 0, em São Bernardo do Campo (SP), o São Bernardo chegou aos seis pontos e garantiu a vaga antes mesmo da conclusão da segunda rodada do Grupo 20 entre Galvez-AC e Goiás. Os potiguares têm apenas um ponto.

Com a classificação do clube do ABC paulista, já são 15 os clubes garantidos à próxima fase até o momento. Na segunda-feira se classificaram os paulistas Corinthians, Santos, Rio Claro, Ponte Preta, Ituano, Marília e o Água Santa, além de Botafogo-RJ, Coritiba, Criciúma, Avaí, Internacional, Cruzeiro e Vila Nova-GO.

Outros dois clubes mantiveram os 100% de aproveitamento, após dois jogos. O Taubaté bateu a Desportiva Aliança-AL por 3 a 0, em Taubaté (SP), e chegou aos seis pontos no Grupo 21. Agora depende do duelo entre Bahia-BA e Sabiá-MA para definir a vaga. Situação idêntica vive o Flamengo-SP, que goleou o Luverdense-MT por 4 a 1, em Guarulhos (SP), pelo Grupo 26. Também com 6 pontos, o time paulista aguarda o duelo entre Fortaleza e Santo André.

A Portuguesa ficou em situação bem complicada após empatar com o Atibaia por 1 a 1, em Atibaia (SP), pelo Grupo 23. O tropeço deixa a equipe paulistana na lanterna, com apenas um ponto, enquanto que os donos da casa somam dois.

Em outro duelo paulista, Juventus e São Caetano empataram sem gols na Rua Javari, em São Paulo. O resultado deixa o time da casa com quatro pontos, enquanto que o do ABC paulista tem apenas um no Grupo 28. Ainda na Capital, o Nacional-SP perdeu para o Guaicurus-MS por 2 a 1, no estádio Nicolau Alayon. Com isso, segue com um ponto, no Grupo 27. Os sul-mato-grossenses têm quatro.