São Bernardo inova e fará pré-temporada no Paraguai Participante pela terceira vez consecutiva da primeira divisão do Campeonato Paulista, o São Bernardo segue abrindo novos rumos em sua história. Seguindo o passo de grandes clubes, o elenco viajou nesta quarta-feira para Tobatí, no Paraguai, onde realizará a sua pré-temporada. É a primeira viagem internacional nos 11 anos do clube.