São Bernardo perde em casa e segue na zona do rebaixamento

O São Bernardo complicou a sua situação no Campeonato Paulista na noite deste domingo. Atuando em confronto direto contra o rebaixamento diante do Rio Claro, o time do ABC acabou surpreendido e foi derrotado por 1 a 0, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pela décima rodada.

Com o resultado, o time do ABC segue na zona de rebaixamento, agora em 18º lugar no geral, com oito pontos. No Grupo A, o São Bernardo é o quinto colocado. Já o Rio Claro, que estreou o técnico Estevam Soares, deixa a zona de degola e agora, com 11 pontos, é o 12.º colocado na classificação geral e quarto no Grupo B.

Com os dois times desesperados para saírem da zona de rebaixamento, ambos começaram a partida buscando o gol desde o apito inicial. E criaram chances. Logo no início da segunda etapa, o atacante Vanger, que tinha acabado de entrar, recebeu um belo passe com um minuto e ficou de frente para o goleiro Richard. O arqueiro fechou bem o ângulo e impediu que o placar se alterasse.

O Rio Claro respondeu com perigo. Depois de cobrança de escanteio de Guaru, Vinícius Bovi subiu no terceiro andar e cabeceou na direção do gol. A bola explodiu no travessão e saiu por cima. O gol saiu aos 21 minutos. Depois de rápido contra-ataque pela direita, Bruno Catanhede cruzou com precisão e Nando Carandina apareceu de surpresa para tocar ao fundo das redes.

Pela 11.ª rodada, o Rio Claro volta a campo na próxima sexta-feira, às 19h30, para enfrentar o Penapolense, no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis. Já o São Bernardo atuará no domingo, às 19h30, contra o Palmeiras, novamente em casa.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 0 X 1 RIO CLARO

SÃO BERNARDO - Daniel; Rafael Cruz, Diego Jussani, Luciano Castán e Vicente; Moradei (Marino), Dudu Lima, Cañete e Magal(Vanger); Maycon e Henan (Jean Carlos). Técnico - Edson Boaro.

RIO CLARO - Richard; Vinícius Bovi, Pitty, Gilberto e Renan Diniz; Alê, Nando Carandina, Matheus Galdezani e Guaru (Nenê Bonilha); Paulinho (Lucas Madalosso) e Bruno Catanhede (Renan Luís). Técnico - Estevam Soares.

GOLS - Nando Carandina, aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Rogério.

CARTÕES AMARELOS - Dudu Lima (São Bernardo); Gilberto e Renan Luís (Rio Claro).

RENDA E PÚBLICO - não disponíveis.

LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.