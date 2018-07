São Bernardo segura empate e América-RN ganha fora pelas oitavas da Série D

A Série D do Campeonato Brasileiro - a quarta divisão nacional - iniciou mais uma fase mata-mata neste sábado com três jogos. Na abertura das oitavas de final, o São Bernardo-SP, único representante paulista, conseguiu um bom resultado ao empatar sem gols fora de casa. Um dos times de maiores expressões do Nordeste, o América-RN conseguiu um grande resultado fora de casa.

Depois de eliminar o Metropolitano-SC na segunda fase, o São Bernardo voltou ao mata-mata para enfrentar o São José-RS. No estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre, o time do ABC paulista empatou sem gols e vai para a partida de volta, marcada para o próximo sábado, no estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), jogando por uma vitória simples.

Quem conseguiu um ótimo resultado foi o América-RN. No estádio Abadião, no Distrito Federal, o time potiguar derrotou o Ceilândia-DF, por 1 a 0, e conquistou a vantagem de jogar por qualquer empate no duelo de volta, na Arena das Dunas, em Natal. Os candangos poderiam ter saído com um resultado melhor, pois chegaram até a desperdiçar um pênalti.

O Espírito Santo-ES conquistou um resultado importante dentro de casa ao vencer o Operário-PR por 1 a 0, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Tem a vantagem do empate na volta em Ponta Grossa (PR).

A fase de ida das oitavas de final terá sequência neste domingo com quatro jogos, com destaque para os duelos estaduais Fluminense-BA x Juazeirense-BA e URT-MG x Villa Nova-MG. Na segunda-feira, o confronto entre Gurupi-TO e Atlético-AC encerra os confrontos de ida.

Confira a rodada de ida das oitavas de final da Série D do Brasileiro:

Sábado

São José-RS 0 x 0 São Bernardo-SP

Ceilândia-DF 0 x 1 América-RN

Espírito Santo-ES 1 x 0 Operário-PR

Domingo

16 horas

Fluminense-BA x Juazeirense-BA

URT-MG x Villa Nova-MG

Guarany-CE x Globo-RN

17 horas

Maranhão-MA x Santos-AP

Segunda-feira

20 horas

Gurupi-TO x Atlético-AC