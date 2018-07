São Bernardo vacila no fim e Capivariano soma primeiro ponto no Paulistão

O São Bernardo teve o jogo na mão, mas acabou vacilando no final e cedendo o empate para o Capivariano. Com um gol do atacante Franci, aos 48 minutos do segundo tempo, o time de Capivari arrancou um empate com o clube do ABC por 1 a 1, neste sábado, no estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo, na abertura da terceira rodada do Campeonato Paulista.

Com este resultado, o São Bernardo perdeu uma grande oportunidade de encostar no São Paulo e chegar no G2 do Grupo A, já que ficou com quatro pontos. Por outro lado, o Capivariano diminuiu ao menos um pouco seu prejuízo. Após perder os dois primeiros jogos, para Red Bull e São Paulo, conquista o seu primeiro ponto no Paulistão.

Os dois times fizeram um primeiro tempo de poucas emoções, onde prevaleceu a retranca do Capivariano. Na segunda etapa, o São Bernardo voltou disposto a inaugurar o marcador. E conseguiu fazê-lo aos 21 minutos. O lateral Vicente recebeu na área, pela esquerda, e tocou na medida para Magal, que é lateral, mas vem jogando na meia. Sem marcação, o jogador só completou para o gol.

O duelo caminhava para uma vitória tranquila. Aos 48 minutos, contudo, a zaga do time da casa falhou e o atacante Franci deixou tudo igual.

Nesta terça-feira, às 19h30, o São Bernardo volta a campo para enfrentar o Penapolense, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis. Já o Capivariano vai encarar o Mogi Mirim, no mesmo dia e horário, na Arena Capivari.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 1 x 1 CAPIVARIANO

SÃO BERNARDO - Luiz Daniel; Rafael Cruz, Diego Jussani, Luciano Castan e Vicente; Daniel Pereira, Marino, Magal, Felipe Zanelatto (Jean Carlos) e Cañete (Alex Silva); Maikon (Magrão). Técnico: Edson Boaro.

CAPIVARIANO - Douglas; Régis Souza (Esquerdinha), Fernando Lombardi, Marllon e Airton; Samuel Souza, Júlio César (Romão), Willian Favoni (Wigor) e Aílton; Rodolfo e Franci. Técnico: Ivan Baitello.

GOLS - Magal, aos 21, e Franci, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Daniel Pereira (São Bernardo); Fernando Lombardi (Capivariano).

ÁRBITRO - Marcelo Rogério.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).