São Bernardo vence Santo André por 2 a 1 e respira no Paulistão

SÃO BERNARDO DO CAMPO - O São Bernardo deu um importante passo para permanecer na elite do Campeonato Paulista por mais uma temporada. Neste sábado, o time de Estevam Soares venceu o clássico regional contra o Santo André por 2 a 1, de virada, no estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo, em jogo válido pela 18.ª rodada, a penúltima da primeira fase.

A vitória tirou o time da casa da zona de rebaixamento, pelo menos provisoriamente. A equipe subiu para a 15.ª posição, com 18 pontos. Agora, o São Bernardo precisa torcer contra Linense e Noroeste no domingo. Por outro lado, o Santo André segue em situação crítica, na penúltima posição com 15 pontos, e pode inclusive cair na rodada deste domingo, dependendo dos resultados.

As equipes fizeram um primeiro tempo muito fraco, no qual a marcação foi a principal protagonista. O São Bernardo tomou a iniciativa da partida, mas encontrou enorme dificuldade em criar jogadas de gol. Da mesma forma, o Santo André não chegou ao ataque. A principal estratégia do visitante foi os contra-ataques, mas Aloísio e Richely não conseguiram encaixá-los.

Toda emoção que não aconteceu no primeiro tempo ficou reservada para a segunda etapa. Aos 18 minutos, o Santo André abriu o placar. Aloísio cobrou falta pelo lado direito e o zagueiro Anderson, livre de marcação, agachou para dar um leve desvio de cabeça e abrir o placar para os visitantes.

Após isso, o time andreense recuou e o São Bernardo foi ao ataque. De tanto pressionar, os mandantes conseguiram empatar. Aos 30 minutos, Kauê cobrou falta de longe, a bola desviou em Marcelo Godri e matou o goleiro Neneca: 1 a 1. Animados com o empate, os jogadores do São Bernardo mantiveram o ritmo. Dois minutos depois do primeiro gol, o time da casa conseguiu a virada. Kauê, que até então estava apagado na partida, cruzou da esquerda, a bola passou por toda extensão da área, mas não por Bady, que deu um tapa de primeira para marcar o gol da vitória.

Os jogos pela última rodada do Campeonato Paulista acontecem no próximo domingo, às 16 horas. O São Bernardo encerra a sua participação contra a Portuguesa, no estádio do Canindé. O Santo André recebe o Corinthians, no Bruno José Daniel, em Santo André.

SÃO BERNARDO - 2 - Marcelo Pitol; Leandro Camilo, Melika e Amarildo; Guto (Raul), Lucas (Bady), Zé Forte, Júnior Xuxa (Daniel Pereira) e Kauê; Danielzinho e Lucas Gaúcho. Técnico: Estevam Soares

SANTO ANDRÉ - 1 - Santo André - Neneca; Altair (Alex Silva), Anderson e Sandoval; Marcelo Godri, Wallax (Mario Jara), Magno, Aloísio e Dênis; Richely e Célio Codó (Igor). Técnico: Sandro Gaúcho

Gols - Anderson, aos 18, Kauê, aos 30, e Bady, aos 32 minutos do segundo tempo; Arbitro - Luiz Flávio de Oliveira; Cartões amarelos - Guto, Lucas Gaúcho e Melika (São Bernardo); Marcelo Godri e Magno (Santo André); Público - 11.836 pagantes; Local - Estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

Veja também:

PAULISTÃO - Classificação | Resultados

ÁUDIO - Ouça o gol da vitoria do São Bernardo

ÁUDIO - Técnicos falam sobre o jogo no ABC