São Caetano acerta a contratação do volante Moradei Um dia depois de desmentir a contratação do volante Moradei, o São Caetano voltou atrás e, nesta sexta-feira, anunciou o acerto com o ex-jogador do Corinthians. Na quinta, o diretor de futebol Genivaldo Leal disse que o pedido salarial do atleta não estava dentro da realidade financeira do clube. Agora tudo mudou.