São Caetano acerta com atacante Walter; anúncio deve acontecer nesta sexta-feira

O São Caetano alinhou na manhã desta sexta-feira a contratação do atacante Walter, ex-Fluminense, Goiás e Athletico-PR. O jogador é aguardado no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP), nas próximas horas para fazer exames médicos, assinar contrato e ser apresentado como o principal reforço do time do ABC Paulista para a temporada.

O jogador chega para liderar a equipe em busca da permanência no Campeonato Paulista Sicredi 2021 e, quem sabe, da classificação às quartas de final. Ele terá como treinador Paulinho McLaren, que foi anunciado como substituto interino de Wilson Júnior - este pediu para deixar o clube após a derrota para o Novorizontino.

Além de Walter, Paulinho McLaren conta no setor ofensivo com nomes como Fernando, Luizinho, Emerson Lima, William Amorim, Diego Cardoso e Filipe Carvalho. A viabilização da contratação de Walter, que recentemente rescindiu o seu contrato com o Vitória, só foi possível graças à boa relação entre Rodrigo Sodré, agente que representou o lado do jogador, e o novo CEO da equipe, Márcio Granada. O dirigente, responsável pela nova gestão do São Caetano, foi quem conduziu com sucesso a negociação.

Walter tem 31 anos e apareceu no futebol com a camisa do Internacional. Não demorou para ser contratado pelo Porto, de Portugal. Jogou também por Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Athletico-PR, Atlético Goianiense, Paysandu, CSA e Vitória, seu último clube e por onde atuou na juventude.

O atacante esteve no elenco campeão da Copa Libertadores pelo Internacional em 2010, mas foi protagonista mesmo na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro (2012) e do Campeonato Goiano (2013) pelo Goiás. Foi campeão estadual pelo Athletico-PR em 2016 e sul-americano sub-20 pela seleção brasileira, em 2009.

Com a nova gestão, o São Caetano vem reforçando o seu elenco no Paulistão. Além do artilheiro, o time já havia contratado Matheus e Lucas Surcin, filhos do ex-jogador Marcelinho Carioca. A expectativa é que mais nomes sejam anunciados nos próximos dias. E o planejamento vai até depois do Paulistão. O clube já marcou cinco amistosos no mundo árabe após o Estadual. O objetivo é fazer uma pré-temporada visando a Copa Paulista, caminho mais rápido para o São Caetano voltar ao cenário nacional.